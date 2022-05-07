Ценовые ножницы и угроза дефолтов: как война меняет рынок недвижимости в Украине

Рассказываем, что будет происходить с рынком недвижимости в Украине дальше

Куда инвестировать во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многих украинских застройщиков в скором времени ожидают дефолты из-за подорожания строительных материалов, которые до войны закупались в России и Беларуси, и удешевления недвижимости.

Об этом "Сегодня" рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

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По его словам, застройщики сейчас находятся в огромных "ценовых ножницах" между когда серьезным подорожанием строительных материалов и необходимостью снижать цены на недвижимость.

"Увеличивать цену застройщики не смогут, только снижать. Это приведет к огромному количеству точечных дефолтов некоторых застройщиков. Поэтому есть определенные риски того, что эту недвижимость недостроят", – рассказывает Алексей Кущ.

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Что происходит с валютным рынком Украины

В ответ на полномасштабное вторжение российских оккупантов Национальный банк Украины зафиксировал обменный курс, чтобы уберечь страну от массового оттока капитала.

Как объяснил экономист Алексей Кущ, действия Национального банка сбалансировали валютный рынок и зафиксировали цену доллара.

"Если бы не зафиксировали курс, если бы Нацбанк не перекрыл каналы оттока капиталов — сейчас мы бы увидели, как миллиарды долларов выводятся через межбанковский валютный рынок. И курс был бы не 33 или 34 грн в обменниках, он был бы 90 или 100 грн", – сказал Кущ.

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По словам эксперта, сейчас у большого бизнеса просто нет возможности выводить свои капиталы из Украины.

Ранее мы рассказывали, что будет с ценами на недвижимость во время войны, и писали, как меняются ставки аренды в Киеве и других регионах страны.