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Цінові ножиці та загроза дефолтів: як війна змінює ринок нерухомості в Україні

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 травня, 06:40
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Куди інвестувати під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На багатьох українських забудовників незабаром очікують дефолти через подорожчання будівельних матеріалів, які до війни закуповувалися в Росії та Білорусі, та здешевлення нерухомості.

Про це "Сегодня" розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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За його словами, забудовники зараз перебувають у величезних "цінових ножицях" між серйозним подорожчанням будівельних матеріалів і необхідністю знижувати ціни на нерухомість.

"Збільшувати ціну забудовники не зможуть, тільки знижувати. Це призведе до величезної кількості точкових дефолтів деяких забудовників. Тому є певні ризики того, що цю нерухомість недобудують", – розповідає Олексій Кущ.

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Що відбувається з валютним ринком України

У відповідь на повномасштабне вторгнення російських окупантів Національний банк України зафіксував обмінний курс, щоби вберегти країну від масового відтоку капіталу.

Як пояснив економіст Олексій Кущ, дії Національного банку збалансували валютний ринок і зафіксували ціну долара.

"Якби не зафіксували курс, якби Нацбанк не перекрив канали відтоку капіталів — зараз ми б побачили, як мільярди доларів виводяться через міжбанківський валютний ринок. І курс був би не 33 чи 34 грн в обмінниках, він був би 90 чи 100 грн", – сказав Кущ.

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За словами експерта, наразі великий бізнес просто не має можливості виводити свої капітали з України.

Раніше ми розповідали, що буде з цінами на нерухомість під час війни, і писали, як змінюються ставки оренди в Києві та інших регіонах країни.

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