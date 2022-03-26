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Без ценников в магазинах и с "километровыми" очередями: сколько стоит пересидеть войну в Буковеле

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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26 марта, 20:01
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Рассказываем о "переселенской" жизни в Буковеле: ценах на жилье, продукты, бензин и т.д.
Сколько стоит жизнь в Буковеле во время войны
Сколько стоит жизнь в Буковеле во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны на территории Украины жители, эмигрирующих с горячих точек, в основном выезжают или за границу, или же поселяются в западных областях государства. Не есть исключением и знаменитый горнолыжный курорт Буковель.

"Сегодня" расскажет вам обо всех преимуществах и недостатках проживания там.

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Жилье

Постепенно в Буковеле снижают цены (по сравнению с прошлой неделей) на проживание в отелях. Объясняют это в основном тем, что "не сезон". По нашим наблюдениям, стоимость жилья на горнолыжном курорте достаточно нестабильна, меняется она буквально каждый день.

По данным Booking, аренда отеля на месяц вам обойдется в среднем 35–45 тыс. грн в месяц. Пока мест хватает и предложений, собственно, тоже достаточно.

Стоимость гостиниц
Стоимость гостиниц / Фото: booking.com

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Стоимость гостиниц
Стоимость гостиниц / Фото: booking.com

Продукты

Цены на продукты живут, так сказать, своей жизнью. В маленьких магазинах ценников на товарах нет совсем. Некоторые на полках, где стоял алкоголь, разместили соки, но ценники не заменили. Случалось там и такое, что на полках пишет: "цену смотрите на товаре", однако, например, на той же колбасе стоимость не указана, о ней можно только догадываться.

Украинские переселенцы из других городов жалуются на то, что они не понимают, за что платят деньги, ведь конечную стоимость продуктов узнают только на кассах.

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Полки магазинов
Полки магазинов

Полки магазинов
Полки магазинов

Полки магазинов
Полки магазинов

Полки магазинов
Полки магазинов

Полки магазинов
Полки магазинов

Полки магазинов
Полки магазинов

С выбором продуктов проблем здесь нет совсем: полки магазинов переполнены разной всячиной.

Алкоголь здесь не продают вообще, нет даже чего-нибудь безалкогольного, к примеру, пива.

В заведениях цены такие же, как и в столице Украины, стоит учитывать также и то, что это курортное место. Так что стоимость одних и тех же продуктов будет отличаться от стоимости в других регионах страны. Правда, проблемы могут возникнуть с покупкой готового кофе. Ведь в самых дешевых заведениях, напиток не с лучшими вкусовыми свойствами стоит от 60-80 грн.

"Новая почта"

Важным моментом для многих переселенцев является и то, что получить свою посылку на почте, которая, например, в той же Полянице в Буковеле только одна, можно простояв в очереди 2-3 часа. На самом деле, скопление людей у отделения удивляет своими масштабами. Такую картину можно наблюдать каждый день.

Животные

Большинство гостиниц в Буковеле пускает своих клиентов, приехавших с животными, то есть с этим проблем не возникает. Волнует совсем другой вопрос – отсутствие зоомагазинов. Действительно, в Буковеле их попросту нет, купить корм для животных вы не сможете.

Однако люди, находящиеся здесь более длительный период времени, уверяют, что корм можно купить в Яремче. Однако и там выбор не слишком большой, но и, собственно, нужно как-то добраться до этого места.

Обменники

В обменниках Буковеля курс на покупку доллара и евро 30-33 грн соответственно. Продажи валюты нет.

Обменник в Буковеле
Обменник в Буковеле

Бензин

Ближайшие заправки в Яремче и Татарове, где находятся АЗС "Укрнафта", ОККО и WOG.

Цены на ОККО:

  • А95+ — 38,99 грн за литр;
  • А95 — 33,41 грн;
  • А92 — 33,31 грн;
  • ДТ — 37,04 грн.

Цены на WOG:

  • А95+ — в наличии нет;
  • А95 — 33,41 грн;
  • А92 — 33,29 грн;
  • ДТ — 37,04 грн.

Цены на "Укрнефти":

  • А95+ — в наличии нет;
  • А95 — 33 грн;
  • А92 — 32 грн;
  • ДТ — 35 грн.

Украинцам будут бесплатно раздавать продукты

Ранее мы сообщали, что государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, проживающим в зонах активных боевых действий. В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так:

  • зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;
  • крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;
  • макаронные изделия – 1 кг;
  • масло подсолнечное – 1 кг;
  • мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;
  • сахар – 1 кг;
  • молоко или его заменитель (сгущенка, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;
  • хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, баранки, пряники) – 1 кг;
  • чай, кофе – 200 г.

Раньше мы рассказывали, как найти работу в Украине во время войны, а также писали, что ждет украинских переселенцев в Польше.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
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