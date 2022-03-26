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Без цінників в магазинах та з "кілометровими" чергами: скільки коштує пересидіти війну в Буковелі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 березня, 20:01
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Розповідаємо про "переселенське" життя в Буковелі: ціни на житло, продукти, бензин тощо
Скільки коштує життя в Буковелі під час війни
Скільки коштує життя в Буковелі під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни на території України жителі, що емігрують з гарячих точок, здебільшого виїжджають або за кордон, або ж поселяються у західних областях держави. Не винятком є і славнозвісний гірськолижний курорт Буковель.

"Сьогодні" розповість вам про всі переваги та недоліки проживання там.

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Житло

Поступово в Буковелі знижують ціни (в порівнянні з минулим тижнем) на проживання в готелях. Пояснюють це здебільшого тим, що "не сезон". За нашими спостереженнями, вартість житла на гірськолижному курорті доволі нестабільна, змінюється вона буквально щодня.

За даними Booking, оренда готелю на місяць вам обійдеться в середньому 35-45 тис. грн в місяць. Поки місць вистачає і пропозицій, власне, теж вдосталь.

Вартість готелей
Вартість готелей / Фото: booking.com

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Вартість готелей
Вартість готелей / Фото: booking.com

Продукти

Ціни на продукти живуть, так би мовити, своїм життям. В маленьких магазинах цінників на товарах немає зовсім. Дехто на полицях, де стояв алкоголь, розмістив соки, проти цінники не замінив. Траплялося нам і таке, що на полицях пише: "ціну дивіться на товарі", проте, наприклад, на тій же ковбасі вартість не вказана, про неї можна лише здогадуватись.

Українські переселенці з інших міст скаржаться на те, що вони не розуміють за що платять гроші, адже кінцеву вартість продуктів дізнаються лише на касах.

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Полиці магазинів
Полиці магазинів

Полиці магазинів
Полиці магазинів

Полиці магазинів
Полиці магазинів

Полиці магазинів
Полиці магазинів

Полиці магазинів
Полиці магазинів

Полиці магазинів
Полиці магазинів

З вибором продуктів проблем тут немає зовсім: полиці магазинів переповнені різною всячиною.

Алкоголь тут не продають взагалі, немає навіть чогось безалкогольного, приміром, пива.

В закладах ціни такі ж, як і в столиці України, варто зважати також і на те, що це курортна місцина. Тож вартість одних і тих же продуктів буде відрізнятися від вартості в інших регіонах країни. Правда, проблеми можуть виникнути з купівлею готової кави. Адже в найдешевших закладах, напій не з найкращими смаковими властивостями коштує від 60-80 грн.

"Нова пошта"

Важливим моментом для багатьох переселенців є і те, що отримати свою посилку на пошті, яка, наприклад, в тій же Поляниці в Буковелі лише одна, можна простоявши в черзі 2-3 години. Насправді, скупчення людей біля відділення дивує своїми масштабами. Таку картину можна спостерігати щодня.

Тварини

Більшість готелей в Буковелі пускає своїх клієнтів, що приїхали з тваринами, тобто з цим проблем не виникає. Хвилює зовсім інше питання — відсутність зоомагазинів. Дійсно, в Буковелі їх просто немає, купити корм для тварин ви не зможете.

Однак люди які, перебувають тут довший період часу, запевняють, що корм можна купити в Яремчі. Проте і там вибір не надто великий, та, власне, потрібно якось дістатися того місця.

Обмінники

В обмінниках Буковелю курс на купівлю долара та євро — 30-33 грн відповідно. Продажу валюти немає.

Обмінник в Буковелі
Обмінник в Буковелі

Бензин

Найближчі заправки в Яремчі та Татарові, де розташовані АЗС "Укрнафта", ОККО та WOG.

Ціни на ОККО:

  • А95+ — 38,99 грн за літр;
  • А95 — 33,41 грн;
  • А92 — 33,31 грн;
  • ДП — 37,04 грн.

Ціни на WOG:

  • А95+ — в наявності немає;
  • А95 — 33,41 грн;
  • А92 — 33,29 грн;
  • ДП — 37,04 грн.

Ціни на "Укрнафті":

  • А95+ — в наявності немає;
  • А95 — 33 грн;
  • А92 — 32 грн;
  • ДП — 35 грн.

Українцям безкоштовно роздаватимуть продукти

Раніше ми повідомляли, що держава безкоштовно роздаватиме продукти українцям, які мешкають у зонах активних бойових дій. В основному йдеться про продукти тривалого зберігання, тобто крупи та консерви, а повний список на одну людину на місяць виглядає так:

  • зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна – 12,14 кг;
  • крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи – 2 кг;
  • макаронні вироби – 1 кг;
  • олія соняшникова – 1 кг;
  • м'ясні, рибні, бобові консерви – 2,5 кг;
  • цукор – 1 кг;
  • молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) – 5 кг;
  • хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;
  • чай, кава – 200 г.

Раніше ми розповідали, як знайти роботу в Україні під час війни, а також писали, що чекає українських пересленців у Польщі.

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Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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