Банкоматы не работают? Кто нагнетает истерию вокруг ПриватБанка

Украинцы 15 февраля начали массово получать сообщения о том, что ПриватБанк временно прекращает работу банкоматов. Якобы по техническим причинам.
Об этом они сообщали в Facebook.
Заметим, номер заграничный, вероятно, польский.
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По словам спикера ПриватБанка Олега Серги, они к подозрительным сообщениям никакого отношения не имеют — сообщает "Главком". Он отметил, что это элемент атаки и ничего общего с действительностью не имеет.
"Вероятно, это является одним из элементов информационной войны и нагнетания истерии", – отметил Олег Серга.
По словам пресс-секретаря учреждения, никаких оснований для паники пока нет, а ПриватБанк продолжает в штатном режиме обслуживать клиентов.
Коммуналка за "тысячу Зеленского" через ПриватБанк
С 14 февраля клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные платежи из средств государственного пособия в кассах любого отделения банка.
При оплате коммуналки система сама проверяет возраст, поэтому дополнительно подтверждать документы не нужно.
Оплатить коммуналку через мобильное приложение и веб-банк можно будет с 16 февраля.
Напомним, что Национальный банк Украины рассчитал процентные ставки по новым кредитам банков для украинцев в январе 2022 года.
Раньше мы писали, как в "Ощадбанке" чуть не похоронили живого клиента.