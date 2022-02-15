Банкоматы не работают? Кто нагнетает истерию вокруг ПриватБанка

В банке уверяют, что это один из элементов информационной войны

Украинцам приходили ложные сообщения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы 15 февраля начали массово получать сообщения о том, что ПриватБанк временно прекращает работу банкоматов. Якобы по техническим причинам.

Об этом они сообщали в Facebook.

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Заметим, номер заграничный, вероятно, польский.

Мошеннические сообщения / Фото: Facebook

Мошеннические сообщения / Фото: Facebook

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По словам спикера ПриватБанка Олега Серги, они к подозрительным сообщениям никакого отношения не имеют — сообщает "Главком". Он отметил, что это элемент атаки и ничего общего с действительностью не имеет.

"Вероятно, это является одним из элементов информационной войны и нагнетания истерии", – отметил Олег Серга.

По словам пресс-секретаря учреждения, никаких оснований для паники пока нет, а ПриватБанк продолжает в штатном режиме обслуживать клиентов.

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Коммуналка за "тысячу Зеленского" через ПриватБанк

С 14 февраля клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные платежи из средств государственного пособия в кассах любого отделения банка.

При оплате коммуналки система сама проверяет возраст, поэтому дополнительно подтверждать документы не нужно.

Оплатить коммуналку через мобильное приложение и веб-банк можно будет с 16 февраля.

Напомним, что Национальный банк Украины рассчитал процентные ставки по новым кредитам банков для украинцев в январе 2022 года.

Раньше мы писали, как в "Ощадбанке" чуть не похоронили живого клиента.