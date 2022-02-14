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Коммуналка за "тысячу Зеленского" — как оплатить через ПриватБанк

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 февраля, 12:33
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Коммуналку можно будет оплачивать с карты
Коммуналку можно будет оплачивать с карты / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 14 февраля клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные платежи средствами государственного пособия в кассах любого отделения банка. При оплате коммуналки система будет сама проверять возраст, поэтому дополнительно подтверждать документами не нужно.

Об этом информируют в пресс-службе ПриватБанка.

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Оплатить коммуналку через мобильное приложение и веб-банк можно будет с 16 февраля, стоит только:

  • обновить Приват24 до последней версии;
  • создать платеж за коммунальные услуги;
  • выбрать карту есть "єПідтримка" для оплаты.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, срок, когда вы можете потратить 1000 грн, тоже увеличился: с 4 до 9 месяцев.

Деньги на лекарства

С 24 января украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и зарегистрировавшиеся в программе "єПідтримка", получили возможность потратить свою выплату на покупку лекарства.

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Такая возможность есть только у тех, кому уже исполнилось 60 лет. Для того, чтобы купить себе желаемый препарат или медтовар, нужно воспользоваться виртуальной картой или пластиковой картой "єПідтримка".

Если в вашем смартфоне есть функция NFC, вы можете просто расплатиться с его помощью в аптеке, также это можно сделать пластиковой картой, которую выдают Monobank и "Альфа-Банк". В таком случае банковская система сама определит ваш возраст и пропустит платеж.

Если ни карты, ни соответствующего смартфона у вас нет, то рассчитаться за лекарство можно на сайте нужной вам аптеки.

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Раньше мы писали, где можно получить пластиковую карту "єПідтримка". Мы также писали, на какие именно лекарства можно потратить "тысячу Зеленского".

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