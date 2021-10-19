Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Лига чемпионов Лига чемпионов 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара ❓ Как умер брат Павлова
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Клиентка обвинила Ощадбанк в вымогательстве: за что у нее требовали деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
19 октября, 07:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сотрудники Ощадбанка требовали деньги за бесплатное заявление, а деньги так и не вернулись
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Ощадбанка пожаловалась на то, что банк требует у нее деньги за проведение расследования.

Об этом женщина оставила отзыв на сайте "Минфин".

Реклама

По словам пользовательницы Zxc0987, она пыталась снять деньги с банкомата ПриватБанка, однако в момент выдачи денег пропал свет и средства с карты Ощадбанк женщина так и не получила.

"Пошло обновление терминала, пришло сообщение о том, что со счета деньги списании, а вот терминал так денег и не выдал. Обратилась сразу в ПриватБанк в кассу, объяснила ситуацию, которая произошла. Девушка сказала, что она в курсе, что свет пропал и дала совет звонить на горячую линию ПриватБанка", – пишет клиентка.

На горячей линии ПриватБанка посоветовали обратиться в Ощадбанк и написать заявление на возврат денег.

А вот сотрудник Ощадбанка заявил женщине, что такая заявка платная и стоит 500 грн.

Реклама

"За что я должна платить деньги, разве это моя вина, что свет в данный момент, пропал на что консультант сказала, что за такое расследование ПриватБанк требует те 500 грн и это действительно гарантия того, что деньги вернутся. Я разозлилась и сказала, что не буду платить эти деньги", – пишет клиентка.

Женщина продолжила звонить на горячую линию Ощадбанка, где ей заявили, что впервые слышат про платное заявление.

"Когда я спросила, что мне делать сказали, что не знают и тут я поняла – "без выхода", пошла в Ощадбанк писать заявление, заплатила те 500 грн. Консультант помогала в заполнении, сказала, что в течение 40 дней мне перезвонит и скажет ответ, ждала я этих 40 дней, а то и больше, но никто из консультантов так и не перезвонил", – рассказала возмущена пользовательница.

Тогда женщина пошла в отделение, где получила ответ, что консультантка, которая ее обслуживала – в отпуске.

После долгих выяснений, клиентка банка вновь получила ответ, что нужно писать повторное заявление и это опять будет стоить 500 грн.

Реклама

Что ответили в Ощадбанке

В банке ответили, что хотят детально разобраться в этой ситуации и заявили, что написали клиентке в личные сообщения.

"Комиссия в размере 500 грн. взимается только в случае безосновательного обжалования операции. Например, когда клиент указывает, что средства не получал, в то же время как банк сообщает, что зафиксировал факт выдачи этих средств. Если же банкомат действительно не выдал средства, комиссия не взимается", – написал Ощадбанк.

Ранее мы писали, что Ощадбанк раз продлил срок действия карточек для внутренне перемещенных человек .

"Сегодня" также рассказывали, что Ощадбанк планирует сократить количество отделений в Украине.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

Опрос
Банк советов
Как копить деньги и богатеть?
Узнай - и начинай откладывать!
Где самая высокая средняя зарплата
ТОП-5 регионов
Где еще платят хорошо?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
Поройся в копилке
За какую монету можно получить 141 тыс. грн?
За что такие деньги?
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять