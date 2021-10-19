Клієнтка звинуватила Ощадбанк у вимаганні: за що у неї просили гроші

Співробітники Ощадбанку вимагали гроші за безкоштовну заяву, а гроші так і не повернулися

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощадбанку поскаржилась на те, що банк вимагає в неї гроші за проведення розслідування.

Про це жінка залишила відгук на сайті "Мінфін".

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За словами користувачки Zxc0987, вона намагалася зняти гроші із банкомату Приватбанку, однак у момент видачі грошей пропало світло і кошти з картки Ощадбанк жінка так і не отримала.

"Пішло переоновлення терміналу, прийшло повідомлення про те, що з рахунку гроші списанні, а от термінал так грошей і не видав. Звернулася одразу в ПриватБанк до каси, пояснила ситуацію, яка сталася. Дівчина сказала, що вона в курсі, що світло пропало і дала пораду дзвонити на гарячу лінію ПриватБанку", – пише клієнтка.

На гарячій лінії ПриватБанку порадили звернутися у Ощадбанк та написати заяву на повернення грошей.

А от співробітник Ощадбанку заявив жінці, що така заявка платна і коштує 500 грн.

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"За що я маю платити гроші, хіба ж це моя вина, що світло в цей момент пропало на, що консультант сказала, що за таке розслідування ПриватБанк вимагає ті 500 грн і це дійсно гарантія того, що гроші повернуться. Я розізлилася і сказала, що не буду платити ті гроші", – пише клієнтка.

Жінка продовжила телефонувати на гарячу лінію Ощадбанку, де їй заявили, що вперше чують про платну заяву.

"Коли я спитала, що мені робити сказали, що не знають і тут я зрозуміла "без виходу", пішла в Ощадбанк писати заяву заплатила тих 500 грн. Консультант допомагала в заповненні, сказала, що протягом 40 днів мені перетелефонує і скаже відповідь, чекала я цих 40 днів, а то і більше, але ніхто з консультантів так і не передзвонив", – розповіла обурена користувачка.

Тоді жінка пішла до відділення, де отримала відповідь, що консультантка, яка її обслуговувала – у відпустці.

Після довгих з’ясовувань, клієнтка банку знову отримала відповідь, що потрібно писати повторну заяву і це знову буде коштувати 500 грн.

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Що відповіли у Ощадбанку

У банку відповіли, що хочуть детально розібратись у цій ситуації і заявили, що написали клієнтці у приватні повідомлення.

"Комісія в розмірі 500 грн. стягується лише у випадку безпідставного оскарження операції. Наприклад, коли клієнт зазначає, що кошти не отримував, водночас як банк повідомляє, що зафіксував факт видачі цих коштів. Якщо ж банкомат справді не видав кошти, комісія не стягується", – написав Ощадбанк.

Раніше ми писали, що Ощадбанк востаннє продовжив термін дії карток для внутрішньо переміщених осіб.

"Сьогодні" також розповідали, що Ощадбанк планує скоротити кількість відділень в України.