Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара ❓ Як помер брат Павлова
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Клієнтка звинуватила Ощадбанк у вимаганні: за що у неї просили гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 жовтня, 07:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співробітники Ощадбанку вимагали гроші за безкоштовну заяву, а гроші так і не повернулися
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощадбанку поскаржилась на те, що банк вимагає в неї гроші за проведення розслідування.

Про це жінка залишила відгук на сайті "Мінфін".

Реклама

За словами користувачки Zxc0987, вона намагалася зняти гроші із банкомату Приватбанку, однак у момент видачі грошей пропало світло і кошти з картки Ощадбанк жінка так і не отримала.

"Пішло переоновлення терміналу, прийшло повідомлення про те, що з рахунку гроші списанні, а от термінал так грошей і не видав. Звернулася одразу в ПриватБанк до каси, пояснила ситуацію, яка сталася. Дівчина сказала, що вона в курсі, що світло пропало і дала пораду дзвонити на гарячу лінію ПриватБанку", – пише клієнтка.

На гарячій лінії ПриватБанку порадили звернутися у Ощадбанк та написати заяву на повернення грошей.

А от співробітник Ощадбанку заявив жінці, що така заявка платна і коштує 500 грн.

Реклама

"За що я маю платити гроші, хіба ж це моя вина, що світло в цей момент пропало на, що консультант сказала, що за таке розслідування ПриватБанк вимагає ті 500 грн і це дійсно гарантія того, що гроші повернуться. Я розізлилася і сказала, що не буду платити ті гроші", – пише клієнтка.

Жінка продовжила телефонувати на гарячу лінію Ощадбанку, де їй заявили, що вперше чують про платну заяву.

"Коли я спитала, що мені робити сказали, що не знають і тут я зрозуміла "без виходу", пішла в Ощадбанк писати заяву заплатила тих 500 грн. Консультант допомагала в заповненні, сказала, що протягом 40 днів мені перетелефонує і скаже відповідь, чекала я цих 40 днів, а то і більше, але ніхто з консультантів так і не передзвонив", – розповіла обурена користувачка.

Тоді жінка пішла до відділення, де отримала відповідь, що консультантка, яка її обслуговувала – у відпустці.

Після довгих з’ясовувань, клієнтка банку знову отримала відповідь, що потрібно писати повторну заяву і це знову буде коштувати 500 грн.

Реклама

Що відповіли у Ощадбанку

У банку відповіли, що хочуть детально розібратись у цій ситуації і заявили, що написали клієнтці у приватні повідомлення.

"Комісія в розмірі 500 грн. стягується лише у випадку безпідставного оскарження операції. Наприклад, коли клієнт зазначає, що кошти не отримував, водночас як банк повідомляє, що зафіксував факт видачі цих коштів. Якщо ж банкомат справді не видав кошти, комісія не стягується", – написав Ощадбанк.

Раніше ми писали, що Ощадбанк востаннє продовжив термін дії карток для внутрішньо переміщених осіб.

"Сьогодні" також розповідали, що Ощадбанк планує скоротити кількість відділень в України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

Опитування
Банк порад
Як накопичувати гроші і багатіти?
Дізнайся - й починай відкладати!
Де найвища середня зарплата
ТОП-5 регіонів
Де ще платять добре?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
Порийся в скарбничці
За яку монету можна отримати 141 тис. грн?
За що такі гроші?
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти