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Ощадбанк сократит количество отделений в Украине – причина

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 08:00
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Кабмин утвердил стратегию развития банка до 2024 года
Ощадбанк сократит количество отделений
Ощадбанк сократит количество отделений / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин утвердил стратегию развития Ощадбанка, который является государственной финучреждением, на 2021-2024 годы.

Об этом сообщает Министерство финансов 12 октября.

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Согласно стратегии, планируется дальнейшее сокращение количества отделений.

"Стратегией определены уменьшения Ощадбанком уровня операционных расходов и просмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций", – отмечают в пресс-службе Минфина.

Кроме этого, запланировано отменить государственные гарантии по вкладам и даже продажа части банка.

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В ведомстве отмечают, что банк хотят присоединить к Фонду гарантирования вкладов физических человек.

График работы Ощадбанка в праздники

В связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины в октябре будут длинные выходные с 14 до 17 октября.

В Ощадбанке сообщили, что не будут составлять отдельного графика на данный период и каждое отделение будет иметь свое расписание.

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Проверить график конкретного отделения можно на сайте банка.

"Сегодня" писали также про график работы "Новой почты" и "Укрпочты" на длинные праздники в октябре.

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