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"Зеленые" в Германии пообещали остановить "Северный поток – 2"

19 марта, 15:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Партия включила такой пункт в свою предвыборную программу

Представители партии "Зеленых" в Германии закрепили в предвыборной программе планы отменить запуск газопровода "Северный поток – 2", который достраивается в водах Дании. Таким образом "Зеленые" закрыли для себя возможность союза с консерваторами, которые выступают за проект.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом консерваторы, которых возглавляет канцлер Ангелы Меркель, лидируют в опросах перед сентябрьскими выборами. По данным агентства, они стремятся к коалиции с "Зелеными", которые могут стать вторыми по количеству депутатов Бундестага.

"Зеленые" заявляют, что "Северный поток – 2" закрепляет "неправильную реакцию Германии на аннексию Россией Крыма", а также войну против Украины на Донбассе.

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"Проект газопровода "Северный поток – 2" <..> наносит ущерб на геополитическом уровне – особенно учитывая ситуацию в Украине – и потому его следует прекратить", – говорится в программе политсилы.

Напомним, строительство "Северного потока – 2" возле датского острова Борнхольм возобновилось в феврале после длительного перерыва. Пауза в работах была вызвана санкциями, которые вынудили западных собственников судов-трубоукладчиков выйти из проекта. В итоге укладку газопровода ведет российское судно "Фортуна". Кроме того, в Дании планируют построить еще одну нитку "Северного потока – 2".

В то же время, США могут объявить о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2" уже в мае. Сейчас американские власти отслеживают, против кого следует вводить санкции за участие в проекте. Последний раз ограничения расширяли в конце февраля.

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