США могут расширить санкции против "Северного потока – 2" уже в мае

США могут объявить о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2" уже в мае. Сейчас американские власти отслеживают, против кого следует вводить санкции за участие в проекте. Последний раз ограничения расширяли в конце февраля.

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Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

Прайс добавил, что каждые 90 дней американская администрация должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в этом направлении.

"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.

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Напомним, 22 февраля Министерство финансов США добавило в черный список компанию "КВТ-РУС" и принадлежащее ей судно "Фортуна", которое занимается строительством "Северного потока – 2".

Мы также сообщали, что как минимум 18 европейских компаний уже вышли или пообещали прекратить свое участие в проекте по строительству "Северного потока – 2" после расширения американских санкций против России.

А что говорят в России по поводу своей "трубы", смотрите в видеосюжете:

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