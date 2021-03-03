США можуть розширити санкції проти "Північного потоку – 2" вже в травні

США можуть оголосити про нові санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2" вже в травні. Нині американська влада відстежує, проти кого слід вводити санкції за участь у проєкті. Останнього разу обмеження розширювали в кінці лютого.

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Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.

Прайс додав, що кожні 90 днів американська адміністрація повинна надавати Конгресу дані про свою роботу в цьому напрямку.

"Наступна доповідь, як я розумію, буде в травні. І якщо у нас буде інформація про можливі санкції, то ми повідомимо про це", – заявив він.

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Нагадаємо, 22 лютого Міністерство фінансів США додало в "чорний список" компанію "КВТ-РУС" та її судно "Фортуна", яке бере участь у будівництві "Північного потоку – 2".

Ми також повідомляли, що як мінімум 18 європейських компаній уже вийшли або пообіцяли припинити свою участь у проєкті з будівництва "Північного потоку – 2" після розширення американських санкцій проти Росії.

А що кажуть в Росії щодо своєї "труби", дивіться у відеосюжеті:

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