"Зелені" в Німеччині пообіцяли зупинити "Північний потік – 2"

Партія включила такий пункт до своєї передвиборчої програми

Представники партії "Зелених" у Німеччині закріпили у передвиборчій програмі плани скасувати запуск газопроводу "Північний потік – 2", який добудовується у водах Данії. Таким чином "Зелені" закрили для себе можливість союзу з консерваторами, які виступають за проєкт.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

При цьому консерватори, яких очолює канцлерка Ангела Меркель, лідирують в опитуваннях перед вересневими виборами. За даними агентства, вони прагнуть коаліції з "Зеленими", які можуть стати другими за кількістю депутатів Бундестагу.

"Зелені" заявляють, що "Північний потік – 2" закріплює "неправильну реакцію Німеччини на анексію Росією Криму", а також війну проти України на Донбасі.

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"Проект газопроводу "Північний потік – 2" <..> завдає шкоди на геополітичному рівні – особливо з огляду на ситуацію в Україні – і тому його слід припинити", – йдеться в програмі політсили.

Нагадаємо, будівництво "Північного потоку – 2" біля данського острова Борнхольм відновилося в лютому після тривалої перерви. Пауза в роботах була викликана санкціями, які змусили західних власників суден-трубоукладачів вийти з проекту. В результаті укладання газопроводу веде російське судно "Фортуна". Крім того, в Данії планують побудувати ще одну нитку "Північного потоку – 2".

В той же час, США можуть оголосити про нові санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2" вже в травні. Зараз американська влада відслідковує, проти кого слід вводити санкції за участь у проекті. Останній раз обмеження розширювали в кінці лютого.

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