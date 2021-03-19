Русский
$ 27,68
32,98
  1. Новини економіки
  2. Економіка

"Зелені" в Німеччині пообіцяли зупинити "Північний потік – 2"

19 березня, 15:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Партія включила такий пункт до своєї передвиборчої програми

Представники партії "Зелених" у Німеччині закріпили у передвиборчій програмі плани скасувати запуск газопроводу "Північний потік – 2", який добудовується у водах Данії. Таким чином "Зелені" закрили для себе можливість союзу з консерваторами, які виступають за проєкт.

Реклама

Про це повідомляє агентство Reuters.

При цьому консерватори, яких очолює канцлерка Ангела Меркель, лідирують в опитуваннях перед вересневими виборами. За даними агентства, вони прагнуть коаліції з "Зеленими", які можуть стати другими за кількістю депутатів Бундестагу.

"Зелені" заявляють, що "Північний потік – 2" закріплює "неправильну реакцію Німеччини на анексію Росією Криму", а також війну проти України на Донбасі.

Читайте також: Держдеп закликав "негайно відмовитися" від "Північного потоку – 2"

В тренді
Перерахунок пенсій працюючим: як виглядає формула?
Реклама

"Проект газопроводу "Північний потік – 2" <..> завдає шкоди на геополітичному рівні – особливо з огляду на ситуацію в Україні – і тому його слід припинити", – йдеться в програмі політсили.

Нагадаємо, будівництво "Північного потоку – 2" біля данського острова Борнхольм відновилося в лютому після тривалої перерви. Пауза в роботах була викликана санкціями, які змусили західних власників суден-трубоукладачів вийти з проекту. В результаті укладання газопроводу веде російське судно "Фортуна". Крім того, в Данії планують побудувати ще одну нитку "Північного потоку – 2".

В той же час, США можуть оголосити про нові санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2" вже в травні. Зараз американська влада відслідковує, проти кого слід вводити санкції за участь у проекті. Останній раз обмеження розширювали в кінці лютого.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вибори Німеччина зелені Nord Stream 2 Північний потік 2
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)
Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)Економіка
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав законЕкономіка
В Україні істотно урізали субсидії: чому і на скільки (відео)
В Україні істотно урізали субсидії: чому і на скільки (відео)Економіка
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновагаФінанси
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка
"Дірявий" сервіс: чому Укрзалізниця зазнає мільярдних збитків (відео)Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти