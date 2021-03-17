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В Дании построят еще одну нитку "Северного потока – 2"

17 марта, 10:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Уже объявлены предположительные сроки укладки

Прокладка еще одной нитки "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне Дании начнется в конце марта. Работы продолжатся до конца сентября.

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Об этом говорится в графике оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG. Документ предоставило Датское энергетическое агентство российским СМИ.

"Схема строительства линии А. <...> Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала", – указано в документе.

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Напомним, строительство "Северного потока – 2" возле датского острова Борнхольм возобновилось в феврале после длительного перерыва. Пауза в работах была вызвана санкциями, которые вынудили западных собственников судов-трубоукладчиков выйти из проекта. В итоге укладку газопровода ведет российское судно "Фортуна".

Также сообщалось, что США могут объявить о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2" уже в мае. Сейчас американские власти отслеживают, против кого следует вводить санкции за участие в проекте. Последний раз ограничения расширяли в конце февраля.

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строительство Дания Nord Stream 2 Северный поток 2

Источники: Сегодня , ТАСС

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