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У Данії побудують ще одну нитку "Північного потоку – 2"

17 березня, 10:19

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вже оголошені приблизні терміни укладання

Прокладка ще однієї нитки "Північного потоку – 2" у виключній економічній зоні Данії почнеться в кінці березня. Роботи триватимуть до кінця вересня.

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Про це йдеться у графіку оператора газопроводу компанії Nord Stream 2 AG. Документ надало Датське енергетичне агентство російським ЗМІ.

"Схема будівництва лінії А. <...> Підготовчий етап запланований на середину березня. Передбачено, що укладання труб відновиться в кінці березня і триватиме до кінця третього кварталу" , – зазначено в документі.

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Нагадаємо, будівництво "Північного потоку – 2" біля данського острова Борнхольм відновилося в лютому після тривалої перерви. Пауза у роботах була викликана санкціями, що змусили західних власників суден-трубоукладачів вийти з проекту. В результаті укладання газопроводу веде російське судно "Фортуна".

Також повідомлялося, що США можуть оголосити про нові санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2" вже в травні. Зараз американська влада слідкує, проти кого слід вводити санкції за участь у проекті. Останнього разу обмеження розширювали в кінці лютого.

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будівництво Данія Nord Stream 2 Північний потік 2

Джерела: Сьогодні , ТАСС

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