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Зеленский подписал закон о финлизинге: почему это важно

9 марта, 16:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В развитых странах через лизинг осуществляют почти треть инвестиций в основные средства

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о финансовом лизинге № 1201-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ определяет общие принципы финансового лизинга в Украине в соответствии с международным правом и позволит защитить права лизингополучателей, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует наше законодательство с правом Европейского Союза.

Закон также определяет признаки финансового лизинга и его объекты. Это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг.

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Не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона об аренде государственного и коммунального имущества.

Подписанный закон усовершенствует инструмент финансового лизинга, расширит возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретения транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Все это будет способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно – росту поступления налогов в государственный бюджет.

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Финансовый лизинг является одним из факторов роста конкурентоспособности предприятий, улучшения качества их услуг, повышения эффективности производства, как следствие – укрепления позиций на отечественном рынке и повышения шансов выхода на международный.

В развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, а в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3-4%.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, кто из украинцев сможет воспользоваться финлизингом на жилье с нулевым взносом.

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Также напомним, что премьер Денис Шмыгаль анонсировал новую государственную программу кредитов на квартиры: согласно ей, украинцам обещают лизинг и ипотеку под 5%.

В то же время напомним, что на рынке недвижимости оживились мошенники:

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финансы экономика лизинг закон Владимир Зеленский подписание

Источник: Сегодня

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