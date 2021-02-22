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Квартиры в лизинг под 5% смогут получить не все: у Зеленского перечислили категории

22 февраля, 12:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Программу аренды жилья с правом выкупа запустят параллельно с дешевой ипотекой

В 2021 году в Украине должна заработать программа ипотечных кредитов под 7% и под 5%, но добиться этого было непросто. Также параллельно с дешевой ипотекой запустят финансовый лизинг на жилье под 5%. Однако он будет доступен только для определенных категорий:

  • медиков;
  • военных;
  • полицейских;
  • педагогов;
  • социально незащищенных слоев;
  • внутренне перемещенных лиц.
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Об этом заявили президент Украины Владимир Зеленский и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. в ходе форума "Украина 30".

По их данным, ипотека и лизинг будут запущены уже в первом полугодии 2021 года. Сначала будет ипотека под 7%, а потом ставка снизится до 5%.

"Не все так просто с этой ипотекой [под 7%]. Будем с каждым месяцем ее упрощать, чтобы люди могли приобщиться к ней", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что важным для запуска этой программы было снижение учетной ставки НБУ до рекордных 6%.

"В целом мы понимаем, что кредитный и ипотечный бум в Украине может быть, когда ставка по кредитам будет 5%", – считает президент.

Напомним, в 2020 году украинцы оформили ипотечные кредиты на общую сумму 3,8 млрд гривен. Это на 36% больше, чем годом ранее.

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А о подводных камнях ипотечного кредитования под 7% узнавайте из сюжета "Сегодня":

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недвижимость жилье ипотека кредиты лизинг Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко

Источник: Сегодня

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