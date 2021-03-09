Русский
$ 27,71
33,08
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Зеленський підписав закон про фінлізинг: чому це важливо

9 березня, 16:29

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У розвинених країнах через лізинг здійснюють майже третину інвестицій в основні засоби

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про фінансовий лізинг № 1201-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ визначає загальні принципи фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародного права і дозволить захистити права лізингоодержувачів, лізингодавців, створити конкурентне середовище в цій сфері і гармонізує наше законодавство з правом Європейського Союзу.

Закон також визначає ознаки фінансового лізингу та його об'єкти. Це може бути майно, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і не заборонене до передачі в лізинг.

Читайте також: Квартири в лізинг під 5% зможуть отримати не всі: у Зеленського перерахували категорії

Реклама

Не можуть бути об'єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також об'єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону про оренду державного та комунального майна.

Підписаний закон удосконалить інструмент фінансового лізингу, розширить можливості підприємств для оновлення виробничих потужностей, придбання транспорту, обладнання, техніки, нерухомості. Все це сприятиме збільшенню виробництва валового продукту, а отже – зростання надходження податків до державного бюджету.

В тренді
В Україні зростає попит на спеців з продажу: скільки можна заробити

Фінансовий лізинг є одним з чинників зростання конкурентоспроможності підприємств, поліпшення якості їх послуг, підвищення ефективності виробництва, як наслідок – зміцнення позицій на вітчизняному ринку і підвищення шансів виходу на міжнародний.

У розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, а в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, хто з українців зможе скористатися фінлізингом на житло з нульовим внеском.

Реклама

Також нагадаємо, що прем'єр Денис Шмигаль анонсував нову державну програму кредитів на квартири: згідно з нею, українцям обіцяють лізинг і іпотеку під 5%.

Водночас нагадаємо, що на ринку нерухомості пожвавилися шахраї:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

фінанси економіка лізинг закони Володимир Зеленський підписання

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?Економіка
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 року
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 рокуЕкономіка
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?Економіка
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валютуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти