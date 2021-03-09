Зеленський підписав закон про фінлізинг: чому це важливо

У розвинених країнах через лізинг здійснюють майже третину інвестицій в основні засоби

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про фінансовий лізинг № 1201-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ визначає загальні принципи фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародного права і дозволить захистити права лізингоодержувачів, лізингодавців, створити конкурентне середовище в цій сфері і гармонізує наше законодавство з правом Європейського Союзу.

Закон також визначає ознаки фінансового лізингу та його об'єкти. Це може бути майно, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і не заборонене до передачі в лізинг.

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Не можуть бути об'єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також об'єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону про оренду державного та комунального майна.

Підписаний закон удосконалить інструмент фінансового лізингу, розширить можливості підприємств для оновлення виробничих потужностей, придбання транспорту, обладнання, техніки, нерухомості. Все це сприятиме збільшенню виробництва валового продукту, а отже – зростання надходження податків до державного бюджету.

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Фінансовий лізинг є одним з чинників зростання конкурентоспроможності підприємств, поліпшення якості їх послуг, підвищення ефективності виробництва, як наслідок – зміцнення позицій на вітчизняному ринку і підвищення шансів виходу на міжнародний.

У розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, а в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, хто з українців зможе скористатися фінлізингом на житло з нульовим внеском.

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Також нагадаємо, що прем'єр Денис Шмигаль анонсував нову державну програму кредитів на квартири: згідно з нею, українцям обіцяють лізинг і іпотеку під 5%.

Водночас нагадаємо, що на ринку нерухомості пожвавилися шахраї:

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