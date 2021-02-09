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Ставки падают: после кредитов под 7% украинцам обещают лизинг и ипотеку под 5%

9 февраля, 13:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Шмыгаль анонсировал новую государственную программу кредитов на квартиры

В Украине разработают новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых. Правительство намерено заняться ею после запуска программы доступной ипотеки под 7%, который состоится в марте. В Кабмине считают, что для некоторых категорий граждан ставка должна быть ниже семи процентов.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

О том, какие именно категории граждан имеются в виду, пока не сообщается.

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Над программой финансового лизинга и ипотеки под 5% правительство работает совместно с Национальным банком (НБУ).

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"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", – сказал Шмыгаль.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в подводных камнях ипотеки под 7%:

Напомним, в 2020 году украинские банки начали выдавать ипотеку под 10%. Но эта ипотека для украинцев оказалась дороже, чем было заявлено.

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ипотека кредиты лизинг кредитование

Источник: Сегодня

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