За неправильно уплаченный штраф – наказание: как не остаться без денег и жилья

Довольно часто водители, пытаясь оплатить штраф за нарушение ПДД, допускают ошибки

За фиксацию нарушений на дорогах будут платить / Фото: Коллаж: Сегодня

Частой ошибкой во время уплаты штрафа является неуказание номера постановления или номера исполнительного производства в назначении платежа.

"Сегодня" выяснили, какие последствия это может иметь и какие безопасные способы оплаты существуют.

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Представьте ситуацию: вы оплатили штраф с помощью онлайн-банкинга, забыв указать номер постановления, и уверены, что штраф уплачен, занимаетесь своими делами.

Заметьте, что эти средства хоть и попали в госбюджет, но будут использоваться не для погашения именно вашего штрафа, а останутся просто "замороженными". А это в свою очередь государственные органы воспринимают как неуплаченный штраф.

Последствия

Государство вам может удвоить размер штрафа и пришлет соответствующее постановление для принудительного исполнения.

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К двойному штрафу прилагаются также суммы исполнительного сбора и других расходов исполнительного производства.

Заметьте, даже может быть наложен арест на банковские счета и имущество, а также применены другие меры принудительного исполнения постановления.

Как уладить ситуацию

Чтобы избавиться от вышеупомянутых последствий, придется обратиться в органы МВД, Казначейство, государственную исполнительную службу.

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Способы оплаты штрафа

Есть по меньшей мере три способа оплаты штрафов за нарушение ПДД. Они уберегут вас от подобных ситуаций.

Способ 1. Через кассу банка или интернет-банкинга или мобильное приложение банка:

обязательно укажите номер постановления о наложении штрафа;

внимательно проверяйте правильность реквизитов, данных плательщика и назначение платежа, даже если квитанцию формирует кассир банка.

Способ 2. Через электронный кабинет водителя

нужно авторизироваться через электронную подпись, либо BankID, либо MobileID.

Способ 3. Через Opendatabot:

с его помощью можно не только оплатить штраф, но и бесплатно подписаться и получать еженедельно уведомления о новых штрафах за нарушение ПДД;

авторизовываться и проверять назначение платежа не нужно;

следует просто ввести налоговый номер и номер авто.

Заметим, что штраф в боте выплачивается с одновременным уведомлением МВД о факте оплаты. Это очень ускоряет его погашение.

Как оплатить штраф со скидкой 50%

Оплачивать штрафы за ПДД очень удобно, если вы клиент Monobank.

Добавляете свой автомобиль в мониторинг в разделе "Другие платежи – штрафы – добавить авто". Если нарушили ПДД, то вам приходит уведомление, и в пару кликов счет оплачен, к тому же со скидкой 50%.

Ранее "Сегодня" сообщали, что с 1 ноября ПДД существенно измененились.

Также мы писали, когда украинцы будут платить налог за покупку авто, которое стоит более 45 тыс. долларов (около 1,2 млн грн).