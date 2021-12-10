Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

За неправильно сплачений штраф – покарання: як не залиштись без грошей та житла

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
10 грудня, 11:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Досить часто водії, намагаючись оплатити штраф за порушення ПДР, допускають помилки
За фіксацію порушень на дорогах платитимуть
За фіксацію порушень на дорогах платитимуть / Фото: Колаж: Сьогодні

Найчастіше помилкою під час сплати штрафу є незазначення номеру постанови або номеру виконавчого провадження у призначенні платежу.

"Сьогодні" вияснили, які наслідки це може мати, та які безпечні способи оплати існують.

Реклама

Уявіть ситуацію: ви оплатили штраф за допомогою онлайн-банкінгу, забувши вказати номер постанови, і впевнені, що штраф сплачено, вирішуєте свої справи.

Зауважте, що ці кошти хоч і потрапили до держбюджету, але використовуватися будуть не для погашення саме вашого штрафу, а залишаться просто "замороженими". А це в свою чергу державні органи сприймають як несплачений штраф.

Наслідки

Держава вам може подвоїти розмір штрафу та надішле відповідну постанову для примусового виконання.

Реклама

До подвійного штрафу додаються також суми виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження.

Зауважте, навіть може бути накладений арешт на банківські рахунки та майно, а також застосовані інші заходи примусового виконання постанови.

Як залагодити ситуацію

Щоб позбутися вищезгаданих наслідків, доведеться звернутися до органів МВС, Казначейства, державної виконавчої служби.

Реклама

Способи оплати штрафу

Є щонайменше три способи оплати штрафів за порушення ПДР. Вони вбережуть вас від подібних ситуацій.

Спосіб 1. Через касу банку або інтернет-банкінг чи мобільний додаток банку:

  • обов’язково зазначте номер постанови про накладення штрафу;
  • уважно перевіряйте правильність реквізитів, даних платника та призначення платежу, навіть якщо квитанцію формує касир банку.

Спосіб 2. Через електронний кабінет водія

  • потрібно авторизуватися через електронний підпис, або BankID, або MobileID.

Спосіб 3. Через Opendatabot:

  • з його допомогою можна не тільки сплатити штраф, а й безкоштовно підписатися та отримувати щотижня сповіщення про нові штрафи за порушення ПДР;
  • авторизовуватись та перевіряти призначення платежу не потрібно;
  • варто просто ввести податковий номер та номер авто.

Зауважимо, що штраф у боті сплачується з одночасним повідомленням МВС про факт оплати. Це дуже прискорює його погашення.

Як оплатити штраф зі знижкою 50%

Оплачувати штрафи за ПДР дуже зручно, якщо ви клієнт Monobank.

Додаєте своє авто в моніторинг в розділі "Інші платежі – штрафи – додати авто". Якщо порушили ПДР, то вам приходить сповіщення, і за кілька кліків рахунок оплачений, ще й зі знижкою 50%.

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що з 1 листопада ПДР зазнали суттєвих змін.

Також ми писали, коли українці платитимуть податок за купівлю авто, яке коштує понад 45 тис. доларів (близько 1,2 млн грн).

штрафиПДР
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,43
19,30
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти