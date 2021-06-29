Выборы с дымком. Смелянский остался главой "Укрпочты" еще на два года

Гендиректор почтового оператора сравнил выборы главы компании с избранием Папы Римского, но при этом назвал их "захватывающим триллером"

После отмены конкурсного отбора главы "Укрпочты" наблюдательный совет компании принял решение о продлении контракта с Игорем Смелянским. В результате Смелянский будет возглавлять национального почтового оператора до 30 июня 2023 года.

Реклама

Об этом сообщил сам Смелянский. Он заверил, что текущий срок станет его последним на этом посту, а также сравнил выборы главы "Укрпочты" с избранием Папы Римского.

"Таинству с белым дымом посвящены многие фильмы, но, должен сказать, что выборы главы "Укрпочты" превратились в не менее захватывающий триллер, а дыма точно было с излишком. Но раз уж у нас тоже есть крутой балкон, как на площади в Ватикане, то с этого балкона на главной площади страны, я хочу вам сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года", – написал Смелянский.

Пост Смелянского в Facebook

Кстати, "Укрпочта" планирует продать то самое здание с балконом на Крещатике.

Смелянский был назначен генеральным директором "Укрпочты" еще в 2016 году, а в августе 2018 года с ним был подписан новый трехлетний контракт на эту должность.

Реклама

Читайте также: Свидетельство о рождении ребенка разрешили получать на почте

Кабмин недавно отменил конкурс на директора "Укрпочты". Там объяснили, что полугодовые перебои в работе "Укрпочты" во время избрания нового главы могут привести к катастрофическим последствиям и для работников, и для клиентов. Риски усугубились из-за коронакризиса, отметили в Кабмине.

Напомним, руководство "Укрпочты" добивается разрешения на осуществление банковских операций и с этой целью начало процесс приобретения банка. При этом в Нацбанке считают, что почтовый оператор не должен быть банковским финансовым учреждением – из-за большого количества отделений по всей стране и особенностей работы он составит нечестную конкуренцию обычным банкам.

О чем еще говорят в Украине и мире 29 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":