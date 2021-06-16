Виноват коронавирус. Конкурс на директора "Укрпочты" отменили

Полугодовые перебои в работе "Укрпочты" во время избрания нового главы могут привести к катастрофическим последствиям и для работников, и для клиентов

Кабинет министров Украины утвердил предложение Министерства инфраструктуры устранить процесс конкурсного отбора на должность главы государственного почтового оператора "Укрпочта".

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Об этом сообщил 16 июня народный депутат Алексей Гончаренко.

В принятом акте говорится, что эта процедура занимает не менее полугода, что может поставить под удар стратегическую инвестиционную программу "Укрпочты" размером в 100 млн евро.

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"В такой ситуации касательно неопределенности с руководителем компании, особенно в условиях мировой пандемии коронавируса, проблем в отечественной и международной экономике возникает необходимость обеспечения эффективной и бесперебойной работы акционерного общества "Укрпочта", – говорится в документе.

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На этом фоне функцию назначения генерального директора передали Наблюдательному совету предприятия.

Стоит отметить, еще в 2020 году гендиректор госкомпаний Игорь Смелянский оценил свою зарплату в 1 млн гривен.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно, что руководство "Укрпочты" добивается разрешения на осуществление банковских операций и с этой целью начало процесс приобретения банка.

Также мы писали, что Пенсионный фонд наложил на организацию штраф в размере около 1,5 млн гривен за несвоевременную выплату пенсий в Тернопольской области.

О чем еще говорят в Украине и мире 16 июня, смотрите в видеосюжете: