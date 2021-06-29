Вибори з димком. Смілянський залишився главою "Укрпошти" ще на два роки

Гендиректор поштового оператора порівняв вибори голови компанії з обранням Папи Римського, але при цьому назвав їх "захоплюючим трилером"

Після скасування конкурсного відбору голови "Укрпошти" наглядова рада компанії ухвалила рішення про продовження контракту з Ігорем Смілянським. В результаті Смілянський очолюватиме національного поштового оператора до 30 червня 2023 року.

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Про це повідомив сам Смілянський. Він запевнив, що поточний термін стане його останнім на цій посаді, а також порівняв вибори голови "Укрпошти" з обранням Папи Римського.

"Таїнству з білим димом присвячені багато фільмів, але, мушу сказати, що вибори голови "Укрпошти" перетворилися на не менш захоплюючий трилер, а диму точно було з надлишком. Та якщо у нас теж є крутий балкон, як на площі у Ватикані, то з цього балкона на головній площі країни, я хочу вам повідомити, що після одностайної підтримки моєї кандидатури наглядовою радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року" , – написав Смілянський.

Пост Смілянського в Facebook

До речі, "Укрпошта" планує продати той самий будинок з балконом на Хрещатику.

Смілянський був призначений генеральним директором "Укрпошти" ще в 2016 році, а в серпні 2018 роки з ним був підписаний новий трирічний контракт на цю посаду.

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Кабмін недавно скасував конкурс на директора "Укрпошти". Там пояснили, що піврічні перебої в роботі "Укрпошти" під час обрання нового глави можуть привести до катастрофічних наслідків і для працівників, і для клієнтів. Ризики посилилися через коронакрізіса, зазначили в Кабміні.

Нагадаємо, керівництво "Укрпошти" домагається дозволу на здійснення банківських операцій і з цією метою початок процес придбання банку . При цьому в Нацбанку вважають, що поштовий оператор не повинен бути банківським фінансовою установою – через велику кількість відділень по всій країні і особливостей роботи він складе нечесну конкуренцію звичайним банкам.

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