Всемирный банк выделит Украине 170 млн долларов на борьбу с COVID-19 в ближайшие дни

Еще до конца года Всемирный банк выделит Украине 170 млн долларов в рамках "ковидного" кредита на сумму 300 млн долларов.

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Сегодня, 14 декабря, Украина и Международный банк реконструкции и развития (дочерняя структура Всемирного банка) подписали соответствующее соглашение для модернизации системы социальной поддержки. В рамках него Украина сможет привлечь 300 млн долларов, 170 из которых – уже до конца текущего года.

По словам министра финансов Сергея Марченко, деньги пойдут на социальную помощь пострадавшим от последствий пандемии коронавируса.

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Это второе дополнительное финансирование проекта, который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит 750 млн долларов. Проект направлен на улучшение системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

Ранее сообщалось, что займ от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" привлечет 300 млн долларов для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Также напомним, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина не успевает получить транш МВФ в этом году. По этой причине Кабмин начал переговоры МБРР о кредите в 300 млн долларов на преодоление последствий COVID-19.

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