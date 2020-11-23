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Украина хочет одолжить у МБРР еще 300 млн долларов: куда пойдут деньги

23 ноября, 21:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Заем будет направлен на преодоление последствий пандемии COVID-19

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента "О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития о заключении соглашения о дополнительном займе, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19".

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Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, проект предусматривает признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь 300 млн долларов для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Мокан объяснил, что заем позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

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Для этого планируется:

  • введение чрезвычайных денежных трансфертов для людей и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;
  • поддержка бедных домохозяйств с помощью существующей в стране программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.
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Напомним, в конце мая 2020 года президент Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашения о займе между Украиной и МБРР в размере 350 млн долларов.

Также напомним, в конце декабря 2018 года в государственный бюджет Украины поступили средства от кредита в 350 млн евро, предоставленного Deutsche Bank под гарантию МБРР.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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кредиты коронавирус Кабинет министров пандемия МБРР COVID-19

Источник: Сегодня

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