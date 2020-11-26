Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов: на что потратят деньги

Минздрав и ВБ уже завершают реализацию проекта стоимостью 215 млн долларов

Всемирный банк выделит Украине почти 100 млн долларов в закупку вакцин от COVID-19, а также оборудования для медицинских учреждений.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Светлану Шаталову.

"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью почти 100 млн долларов. Мы прорабатываем все документы. Прежде всего эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", – сказала она.

Чиновница напомнила, что средства ВБ в Украине реализовали проект контакт-центра Минздрава по COVID-19, а также завершается реализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью около 215 млн долларов.

По ее словам, за средства Всемирного банка:

в Виннице строят новый лечебно-диагностический центр сердечно-сосудистой патологии со всем необходимым оборудованием;

на Волыни строят 28 новых полностью укомплектованных амбулаторий;

в Днепропетровской области идет реконструкция отделений "'экстренки", диагностических отделений 32 амбулаторий семейной практики и закупка медоборудования.

в Закарпатской области идет строительство реперфузионного центра и закупка оборудования для лечения инфарктов и инсультов, оснащение автомобилей экстренной медицинской помощи;

во Львовской области создали шесть межрайонных центров для скрининга онкологии и онкопревенции;

для Полтавской области закупили большое количество кардиологического оборудования, оборудовали 35 автомобилей для сбора анализов

в Ровенской области провели реконструкцию 38 амбулаторий.

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В общем Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 уже ввели в эксплуатацию, подытожила заместитель министра.

Напомним, в конце июня Всемирный банк решил предоставить Украине 350 млн долларов кредита на поддержку реформ для экономического восстановления страны. Эти деньги должны были помочь смягчить последствия пандемии COVID-19.

Однако во второй половине сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина все еще не получила от ВБ 350 млн долларов займа на поддержку экономики и борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

В то же время 7 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.

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