Украина не успевает получить транш МВФ до конца года – Милованов

Украина не успеет получить второй транш Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. В то же время Киев может достичь договоренностей с фондом на рабочем уровне, а это будет способствовать другим заимствованиям.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-министр экономики Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV.

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Как известно, от сотрудничества Украины с МВФ зависит кредитование Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ и других международных финансовых организаций. По мнению Милованова, рабочие договоренности с фондом помогут Украине привлечь финансирование по приемлемым процентам на период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ.

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко предположил, что Украина может получить средства от МВФ до конца этого года. Ведь выполнены уже четыре из 10 десяти условий, необходимых для выделения транша. А еще два находятся на стадии завершения.

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Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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