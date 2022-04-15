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Война взвинтила цены на минеральные удобрения – что происходит на рынках Европы

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 11:03
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Российско-украинская война грозит всему миру продолжением резкого роста цен
Цена удобрений в Европе выросла в 5 раз из-за войны в Украине
Цена удобрений в Европе выросла в 5 раз из-за войны в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нападение России на Украину серьезно всколыхнуло цены на европейском рынке минеральных удобрений.

Об этом сообщает издание AgroPolit.com.

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Так, по словам немецкого агрария из Западной Вестфалии (Райнланд) Франца-Питера Фринкса, подорожание коснулось всех основных средств хозяйствования.

"В частности, дизель вырос в цене с 1,92 евро до 2,3 евро/литр. Это очень важно. Настоящий вызов – цена удобрений. В конце 2020 года я покупал 100 кг удобрения для хозяйства за 20 евро, зимой 2021 года – за 25 евро, а сейчас – почти 100 евро. То есть цена удобрений выросла в пять раз", — рассказал он.

Он отметил, что в самой Германии не все агропроизводители закупали продукцию заранее, некоторые решили выйти на рынок позже.

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Суммарно эти и другие факторы повлияют на конечную цену производимой продукции.

Война ударила по ценам на важные продукты

Война с Россией негативно сказывается на экономике самой Украины, а также бьет по кошельку каждого украинца. Например, за первый месяц войны в нашей стране подорожали практически все продукты питания, но больше всего – овощи.

Серьезно подорожал картофель, цена за килограмм составляет уже 11,7 грн., что 22,6% больше, чем в феврале.

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Остальные продукты также стремительно дорожают:

  • свекла – на 24,8% до 21,9 грн за килограмм;
  • гречневая крупа – на 11,4% до 54,2 грн за килограмм;
  • яблоки – на 11% до 14,3 грн за килограмм;
  • пшено – на 10,4% до 21,5 грн за килограмм;
  • сало – на 8,5% до 116,4 грн за килограмм;
  • мороженая рыба – на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм;
  • свинина – на 5,7% до 130,6 грн за килограмм.

Ранее мы рассказывали, что РФ и Беларуси ограничили доступ к иностранным удобрениям и арматуре, и писали, как война повлияла на рынок труда.

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4
Картофель Картофель
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7
Пшено Пшено
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