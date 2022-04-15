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Війна підняла ціни на мінеральні добрива – що відбувається на ринках Європи

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 11:03
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Російсько-українська війна загрожує всьому світу продовженням різкого зростання цін
Ціна добрив у Європі зросла в 5 разів через війну в Україні
Ціна добрив у Європі зросла в 5 разів через війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напад Росії на Україну серйозно сколихнув ціни на європейському ринку мінеральних добрив.

Про це повідомляє видання AgroPolit.com.

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Так, за словами німецького аграрія із Західної Вестфалії (Райнланд) Франца-Пітера Фрінкса, подорожчання торкнулося всіх основних засобів господарювання.

"Зокрема, дизель виріс у ціні з 1,92 євро до 2,3 євро/літр. Це дуже важливо. Справжній виклик – ціна добрив. Наприкінці 2020 року я купував 100 кг добрива для господарства за 20 євро, узимку 2021 року – за 25 євро, а зараз – майже 100 євро. Тобто, ціна добрив зросла вп'ятеро", – розповів він.

Він зазначив, що у самій Німеччині не всі агровиробники закуповували продукцію заздалегідь, деякі вирішили вийти на ринок пізніше.

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Сумарно ці та інші фактори вплинуть на кінцеву ціну продукції, що виробляється.

Війна вдарила за цінами на важливі продукти

Війна з Росією негативно впливає на економіку самої України, а також б'є по гаманцю кожного українця. Наприклад, за перший місяць війни у нашій країні подорожчали практично всі продукти харчування, але найбільше – овочі.

Серйозно подорожчала картопля, ціна за кілограм становить уже 11,7 грн., що 22,6% більше, ніж у лютому.

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Інші продукти також стрімко дорожчають:

  • буряк – на 24,8% до 21,9 грн за кілограм;
  • гречана крупа – на 11,4% до 54,2 грн. за кілограм;
  • яблука – на 11% до 14,3 грн. за кілограм;
  • пшоно – на 10,4% до 21,5 грн за кілограм;
  • сало – на 8,5% до 116,4 грн. за кілограм;
  • морожена риба – на 8,2% до 114,5 гривні за кілограм;
  • свинина – на 5,7% до 130,6 грн. за кілограм.

Раніше ми розповідали, що РФ та Білорусі обмежили доступ до іноземних добрив та арматури, і писали, як війна вплинула ринку праці.

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