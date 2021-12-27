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В украинских портах выросли цены на кукурузу: сколько стоит зерно

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
27 декабря, 10:45
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Пока некоторые зерновые культуры в Украине дорожают, стоимость масличных культур остается стабильной
Некоторое зерно в Украине дорожает
Некоторое зерно в Украине дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В портах Украины к концу предыдущей недели, 24 декабря, начали повышаться цены на кукурузу. Ее стоимость в Николаевском порту достигла 7 359 грн за тонну, а в портах Одесской области – 7 388 грн за тонну.

Об этом пишет agronews.ua.

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Также выросла стоимость фуражной и продовольственной пшеницы в портах Одесской области, а в портах Николаевской области цена на пшеницу, наоборот, снизилась.

В то же время стоимость масличных культур остается стабильной:

  • соя – 14 650 грн за тонну;
  • подсолнечник – 18 600 грн за тонну;
  • рапс – 17 200 грн за тонну.

Экспорт украинского зерна

С начала 2021/22 МГ (1 июля) Украина экспортировала 30,112 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (по состоянию на 22 декабря). Это на 5,356 млн тонн превышает выше, чем в прошлом году. Отгрузки украинского зерна в декабре составили 4,016 млн. тонн.

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С 1 июля по 22 декабря было экспортировано:

  • 15,619 млн тонн пшеницы;
  • 5,111 млн тонн ячменя;
  • 87 тыс. тонн тонн ржи;
  • 9,062 млн тонн кукурузы.

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. Также сообщалось, что за первые 11 месяцев Украина превысила исторический максимум показателя отгрузок, зафиксированный по итогам 2020 года.

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