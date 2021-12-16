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В Украине подешевело зерно: сколько стоит пшеница перед Новым годом

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
16 декабря, 17:17
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Еще со средины прошлой недели цены на зерно в Украине начали снижаться
Зерно в Украине изменилось в цене
Зерно в Украине изменилось в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в четверг, 14 декабря, снизились цены на основные зерновые и масличные культуры. Стоимость пшеницы второго класса достигла 8829 грн за тонну, а третьего – 8791 грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Какие еще культуры подешевели:

  • кукуруза – 7072 грн/тонна;
  • ячмень – 7368 грн/тонна;
  • подсолнечник – 18 264 грн/тонна;
  • соя – 18 180 грн/тонна.

Новый рекорд годового аграрного экспорта

За первые 11 месяцев 2021 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на общую сумму 24,4 млрд долларов, превысив тем самым исторический максимум показателя отгрузок, зафиксированный по итогам 2020 года.

Рекордных объемов в т.г. достигли продажи на внешние рынки украинских макаронных изделий, которые за 11 месяцев текущего года составили 35 тыс. тонн.

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Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

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