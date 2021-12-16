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В Україні подешевшало зерно: скільки коштує пшениця перед Новим роком

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
16 грудня, 17:17
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Ще з середини минулого тижня ціни на зерно в Україні почали знижуватися
Зерно в Україні змінилося в ціні
Зерно в Україні змінилося в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у четвер, 14 грудня, знизилися ціни на основні зернові та олійні культури. Вартість пшениці другого класу досягла 8829 грн за тонну, а третього – 8791 грн за тонну.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Які ще культури подешевшали:

  • кукурудза – 7072 грн/тонна;
  • ячмінь – 7368 грн/тонна;
  • соняшник – 18 264 грн/тонна;
  • соя – 18 180 грн/тонна.

Новий рекорд річного аграрного експорту

За перші 11 місяців 2021 року Україна експортувала агропродовольчу продукцію на загальну суму 24,4 млрд доларів, перевищивши цим історичний максимум показника відвантажень, зафіксованого за підсумками 2020 року.

Рекордних обсягів у поточному році досягли продажу на зовнішніх ринках українських макаронних виробів, які за 11 місяців поточного року склали 35 тис. тонн.

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Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.

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