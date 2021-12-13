В Украине упали цены на зерно: как подешевела пшеница за неделю

Почти все зерновые и масличные культуры неожиданно упали в цене

Цены на пшеницу снизились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на основные зерновые и масличные культуры в течение прошлой недели с 6 по 10 декабря немного снизились.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

Реклама

В течение недели были такие цены на основные товары:

кукуруза – 7250 грн – 7158 грн за тонну;

пшеница, 2-й класс – 9191 грн – 9079 грн за тонну;

пшеница, 3-й класс – 9163 грн – 9030 грн за тонну;

ячмень – 7385 грн – 7472 грн за тонну;

подсолнечник – 19 029 грн – 19 191 грн за тонну.

соя – 14 933 грн – 15 104 грн за тонну.

Украина экспортирует пшеницу

По состоянию на 8 декабря с начала 1 июля Украина экспортировала 27,551 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 4,615 млн. тонн больше, чем год назад.

Было экспортировано:

Реклама

14,982 млн тонн пшеницы (+2,841 млн. тонн к прошлогоднему показателю);

5,015 млн тонн ячменя (+1,309 млн. тонн);

86,1 тыс. тонн ржи (+84,4 тыс. тонн);

7,204 млн тонн кукурузы (+529 тыс. тонн).

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.