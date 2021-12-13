Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 💡 Запрет пакетов
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине упали цены на зерно: как подешевела пшеница за неделю

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
13 декабря, 11:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Почти все зерновые и масличные культуры неожиданно упали в цене
Цены на пшеницу снизились
Цены на пшеницу снизились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на основные зерновые и масличные культуры в течение прошлой недели с 6 по 10 декабря немного снизились.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

Реклама

В течение недели были такие цены на основные товары:

  • кукуруза – 7250 грн – 7158 грн за тонну;
  • пшеница, 2-й класс – 9191 грн – 9079 грн за тонну;
  • пшеница, 3-й класс – 9163 грн – 9030 грн за тонну;
  • ячмень – 7385 грн – 7472 грн за тонну;
  • подсолнечник – 19 029 грн – 19 191 грн за тонну.
  • соя – 14 933 грн – 15 104 грн за тонну.

Украина экспортирует пшеницу

По состоянию на 8 декабря с начала 1 июля Украина экспортировала 27,551 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 4,615 млн. тонн больше, чем год назад.

Было экспортировано:

Реклама
  • 14,982 млн тонн пшеницы (+2,841 млн. тонн к прошлогоднему показателю);
  • 5,015 млн тонн ячменя (+1,309 млн. тонн);
  • 86,1 тыс. тонн ржи (+84,4 тыс. тонн);
  • 7,204 млн тонн кукурузы (+529 тыс. тонн).

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,32
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять