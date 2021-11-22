Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Рост цен на зерно продолжается: как подорожала пшеница в Украине за неделю

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
22 ноября, 10:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Также в Украине подорожали и масличные культуры, которые были экспортированы на общую сумму 1,409 млрд долларов
Зерно в Украине дорожает
Зерно в Украине дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в течение предыдущей недели с 15 по 19 ноября дорожали как зерновые, так и масличные культуры. Больше всего подорожала пшеница.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

Реклама

В течение недели были такие цены на основные товары:

  • Кукуруза – от 7048 грн до 7185 грн за тонну;
  • Пшеница, 2 класс – от 8558 грн до 8738 грн за тонну;
  • Пшеница, 3 класс – от 8510 грн до 8698 грн за тонну;
  • Ячмень – от 7008 грн до 7165 грн за тонну;
  • Подсолнечник – от 18 408 грн до 18 726 за тонну.
  • Соя – от 14 581 грн до 17 187 грн за тонну.

Экспорт масличных культур

В январе-сентябре 2021 года Украина экспортировала масличных культур на общую сумму 1,409 млрд долларов – на 36% больше, чем в прошлом году за такой же период.

Как рассказал старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий, лидирующую позицию по объемам экспорта товаров в этой группе занимает рапс – 1,7 млн. тонн на сумму 1,063 млрд долларов.

Реклама

"Германия продолжает удерживать лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных масличных. Ее доля в общем экспорте этой продукции составила 21,5% на сумму 308 млн долларов", – отметил Богдан Духницкий.

Значительно меньшие закупили украинские масличные культуры Бельгия (11,2%), Пакистан (10,9%), Нидерланды (9,4%), Франция (6). %), Беларусь (6%) и Турция (5,4%). Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.3622

Евро (€)

29.98

Монетный двор
2600 грн за новые два доллара
В коллекцию!
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,60
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,68
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять