В Україні впали ціни на зерно: як подешевшала пшениця за тиждень

Майже всі зернові та олійні культури несподівано впали у ціні

Ціни на пшеницю знизилися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на основні зернові та олійні культури протягом минулого тижня з 6 до 10 грудня трохи знизилися.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Протягом тижня були такі ціни на основні товари:

кукурудза – 7250 грн – 7158 грн за тонну;

пшениця, 2-й клас – 9191 грн – 9079 грн за тонну;

пшениця, 3 клас – 9163 грн – 9030 грн за тонну;

ячмінь – 7385 грн – 7472 грн за тонну;

соняшник – 19 029 грн – 19 191 грн за тонну.

соя – 14 933 грн – 15 104 грн за тонну.

Україна експортує пшеницю

Станом на 8 грудня з початку 1 липня Україна експортувала 27,551 млн. тонн зернових та зернобобових культур – це на 4,615 млн. тонн більше, ніж рік тому.

Було експортовано:

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14,982 млн. тонн пшениці (+2,841 млн. тонн до торішнього показника);

5,015 млн. тонн ячменю (+1,309 млн. тонн);

86,1 тис. тонн жита (+84,4 тис. тонн);

7,204 млн. тонн кукурудзи (+529 тис. тонн).

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.