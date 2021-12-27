В українських портах зросли ціни на кукурудзу: скільки коштує зерно

Поки деякі зернові культури в Україні дорожчають, вартість олійних культур залишається стабільною

Деяке зерно в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У портах України до кінця попереднього тижня, 24 грудня, почали підвищуватись ціни на кукурудзу. Її вартість у Миколаївському порту досягла 7359 грн за тонну, а в портах Одеської області – 7388 грн за тонну.

Про це пише agronews.ua.

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Також зросла вартість фуражної та продовольчої пшениці у портах Одеської області, а у портах Миколаївської області ціна на пшеницю, навпаки, знизилася.

Водночас вартість олійних культур залишається стабільною:

соя – 14 650 грн за тонну;

соняшник – 18 600 грн за тонну;

ріпак – 17 200 грн за тонну.

Експорт українського зерна

З початку 2021/22 МР (1 липня) Україна експортувала 30,112 млн тонн зернових та зернобобових культур (станом на 22 грудня). Це на 5,356 млн. тонн перевищує вище, ніж минулого року. Відвантаження українського зерна у грудні склало 4,016 млн тонн.

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З 1 липня до 22 грудня було експортовано:

15,619 млн тонн пшениці;

5,111 млн тонн ячменю;

87 тис. тонн тонн жита;

9,062 млн тонн кукурудзи.

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим. Також повідомлялося, що за перші 11 місяців Україна перевищила історичний максимум показника відвантажень, зафіксованого за підсумками 2020 року