В Украине выросло производство авто: число легковушок увеличилось в разы

Фото: ЗАЗ

В апреле-2021 объем выпуска автотранспортных средств составил 962 единиц, что по сравнению с апрелем прошлого года больше в 16 раз, а относительно предыдущего месяца – на треть.

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Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

Так, легковых автомобилей в апреле было произведено 904 ед. против 59 ед. годом ранее. Относительно марта в этом сегменте автопрома произошел рост почти на 36 процентов.

В апрельском отчете по коммерческим автомобилям, как и в предыдущем месяце, заявлено только два автомобиля производства "Черкасского автобуса". Год назад отчетов по производству коммерческих авто не было (АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).

Всего с начала года в Украине было произведено 2791 ед. автотранспортных средств, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Легковых автомобилей — 2594 шт. (+110%);

коммерческих — 8 шт. (-33%);

автобусов — 189 шт. (+9%).

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Напомним, в марте-2021 в Украине произвели 722 единицы автомобильного транспорта. Это было в 2,5 раза больше, чем было в марте прошлого года и на 43,5% превышало показатель февраля-2021. Из общего количества собранных машин – 655 легковые. Их производство увеличилось в 2,7 раза по сравнению с мартом-2020 и на 48% по сравнению с февралем-2021.

Также сообщалось, что в марте украинцы стали активнее покупать евробляхи. Растаможенные авто с пробегом занимают более 79% первичного рынка легковушек.