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В Україні зросло виробництво авто: число легковиків збільшилося в рази

12 травня, 20:41

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Автозаводи третій місяць поспіль нарощують виробничі потужності

У квітні-2021 обсяг випуску автотранспортних засобів склав 962 одиниць, що порівняно з квітнем минулого року більше в 16 разів, а щодо попереднього місяця – на третину.

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Про це повідомляє Асоціація автовиробників України.

Так, легкових автомобілів у квітні було вироблено 904 од. проти 59 од. роком раніше. Щодо березня в цьому сегменті автопрому відбулося зростання майже на 36 відсотків.

У квітневому звіті щодо комерційних автомобілів, як і в попередньому місяці, заявлено тільки два автомобілі виробництва "Черкаського автобуса". Рік тому звітів про виробництво комерційних авто не було (АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року).

Всього з початку року в Україні було вироблено 2791 од. автотранспортних засобів, що на 96% більше, аніж за аналогічний період торік.

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  • Легкових автомобілів – 2594 шт. (+110%);
  • комерційних – 8 шт. (-33%);
  • автобусів – 189 шт. (+9%).
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Нагадаємо, в березні-2021 Україні виробили 722 одиниці автомобільного транспорту. Це було в 2,5 разу більше, ніж було в березні минулого року і на 43,5% перевищувало показник лютого-2021. Із загальної кількості зібраних машин – 655 легкові. Їх виробництво збільшилося в 2,7 рази порівняно з березнем-2020 і на 48% порівняно з лютим-2021.

Також повідомлялося, що в березні українці стали активніше купувати євробляхи. Розмитнені авто з пробігом займають понад 79% первинного ринку легковиків.

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