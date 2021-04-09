Цифра дня. В Украине оживилось производство авто

По сравнению с прошлым годом показатели выросли более чем вдвое

В Украине произвели 722 единицы автомобильного транспорта в течение марта 2021 года. Это в 2,5 раза больше, чем было в марте прошлого года и на 43,5% превышает показатель февраля-2021. Из общего количества собранных машин – 655 легковые. Их производство увеличилось в 2,7 раза по сравнению с мартом-2020 и на 48% по сравнению с февралем-2021.

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Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

В целом за сентябрь украинский автопром выпустил:

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655 легковых авто (на заводах "Еврокар" и ЗАЗ, который возобновил производство );

); 55 автобусов;

2 коммерческих автомобиля.

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Всего в первом квартале 2021 в Украине произведено 1829 автотранспортных средств. Это на 34% больше, чем за такой же период прошлого года.

Также сообщалось, что в марте украинцы стали активнее покупать евробляхи. Растаможенные авто с пробегом занимают более 79% первичного рынка легковушек.

А о том, как выросли штрафы за нарушение ПДД, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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