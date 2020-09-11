Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

Украина возобновляет производство автомобилей Renault

11 сентября, 10:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сборка авто для местного рынка будет происходить на Запорожском автозаводе

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), который ранее запустил производство нового автобуса, возобновляет выпуск автомобилей группы Renault. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЗ.

Реклама

Речь идет о производстве автомобилей Renault для местного рынка.

"Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", – объяснил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

А по словам представителя корпорации "Укравто" Дмитрия Скляренко, проект обещает стать "признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине".

"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов группы Renault", – добавил управляющий директор компании "Groupe Renault Export Регион Евразия" Макс Миссана.

Реклама

Читайте также: В Украину могут хлынуть дешевые дизельные авто из Европы – эксперты

В тренде
Экономист назвал условие существенного роста цен в Украине

Ранее ЗАЗ провел модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance – Alliance Production Way.

  • Запорожский автомобилестроительный завод – крупнейший производитель автомобилей в Украине, имеет полный цикл производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. Датой основания предприятия считается 1863 год.

При этом производство легковых автомобилей в Запорожье было приостановлено с 2018 года. Однако ранее на Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторовLS Mtron.

Также сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину могут хлынуть дешевые дизельные авто из Европы – эксперты
В Украину могут хлынуть дешевые дизельные авто из Европы – экспертыАвто
В Украине упал интерес к электромобилям: ТОП-5 популярных моделей
В Украине упал интерес к электромобилям: ТОП-5 популярных моделейАвто
Украина возобновляет производство автомобилей Renault
Украина возобновляет производство автомобилей RenaultАвто
Новые правила для таксистов пополнят бюджет Украины
Новые правила для таксистов пополнят бюджет УкраиныТранспорт
На украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД
На украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДДАвто
Система Фантом и штрафы в шесть раз выше: МВД готовит новые сюрпризы для водителей
Система Фантом и штрафы в шесть раз выше: МВД готовит новые сюрпризы для водителейАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять