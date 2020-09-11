Украина возобновляет производство автомобилей Renault

Сборка авто для местного рынка будет происходить на Запорожском автозаводе

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), который ранее запустил производство нового автобуса, возобновляет выпуск автомобилей группы Renault. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЗ.

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Речь идет о производстве автомобилей Renault для местного рынка.

"Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", – объяснил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

А по словам представителя корпорации "Укравто" Дмитрия Скляренко, проект обещает стать "признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине".

"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов группы Renault", – добавил управляющий директор компании "Groupe Renault Export Регион Евразия" Макс Миссана.

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Ранее ЗАЗ провел модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance – Alliance Production Way.

Запорожский автомобилестроительный завод – крупнейший производитель автомобилей в Украине, имеет полный цикл производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. Датой основания предприятия считается 1863 год.

При этом производство легковых автомобилей в Запорожье было приостановлено с 2018 года. Однако ранее на Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторовLS Mtron.

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