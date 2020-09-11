Украина возобновляет производство автомобилей Renault

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), который ранее запустил производство нового автобуса, возобновляет выпуск автомобилей группы Renault. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЗ.
Речь идет о производстве автомобилей Renault для местного рынка.
"Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", – объяснил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.
А по словам представителя корпорации "Укравто" Дмитрия Скляренко, проект обещает стать "признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине".
"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов группы Renault", – добавил управляющий директор компании "Groupe Renault Export Регион Евразия" Макс Миссана.
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Ранее ЗАЗ провел модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance – Alliance Production Way.
- Запорожский автомобилестроительный завод – крупнейший производитель автомобилей в Украине, имеет полный цикл производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. Датой основания предприятия считается 1863 год.
При этом производство легковых автомобилей в Запорожье было приостановлено с 2018 года. Однако ранее на Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторовLS Mtron.
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