В марте украинцы стали активнее покупать евробляхи. ТОП-5 марок легковушек

За первый квартал 2021 украинскую прописку получили 87,7 тыс. легковушек с пробегом

В марте 2021 в Украине были зарегистрированы 34,8 тыс. подержанных легковых автомобилей из-за рубежа. Это на 87% больше, чем годом ранее и на 27% больше, чем в феврале-2021.

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Об этом сообщает специализированное издание UkrAutoprom.

В марте растаможенные авто с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковушек.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 5,7 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте — Ford. В марте было зарегистрировано 3,2 тыс. легковушек этой марки.

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Третьей по популярности стала Renault с результатом — 2,9 тыс. машин.

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Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их выбрали почти 2,8 тыс. автомобилистов.

Замыкает пятерку лидеров Hyundai, в зачете которого 2,4 тыс. украинских номеров.

Всего за первый квартал 2021 украинскую прописку получили 87,7 тыс. легковых авто с пробегом, это на 10% больше, чем годом ранее и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

Напомним, в марте 2021 рынок новых авто в Украине вырос на 40 процентов и составил 9 тысяч регистраций.

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Также сообщалось, что ровно через год Ford прекратит производство представительского седана Mondeo/Fusion, нарастив продажи кроссоверов и внедорожников.

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