В Украине растет спрос на спецов по продажам: сколько можно заработать

Независимо от того, усиливаются карантинные ограничения или ослабляются – украинский рынок труда стабильно нуждается в специалистах по продажам. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Аналитики международного сайта по поиску работы Jooble проанализировали все вакансии за первых два месяца 2021 года и пришли к выводу, что в Украине весьма востребованы представители торговых профессий. Наибольшим спросом в январе и феврале пользовались продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Например, на Jooble сейчас размещено более 8000 предложений для менеджеров по продажам и более 3800 – для продавцов-консультантов. Наибольшее количество вакансий собрано в городах-миллионниках и областных центрах.

В зависимости от региона и направления деятельности продавцам-консультантам сейчас предлагают зарплату от пяти до 25 тысяч грн в месяц. Менеджерам по продажам – от шести до 75 тысяч грн.

Руководитель по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина считает, что в ближайшее время существенно вырастет и количество вакансий для продавцов на рынки.

"Как показывает практика, продавцы на рынки нужны круглый год, но с потеплением – особенно. Ведь совсем скоро поспеют фрукты и овощи, и количество желающих подзаработать на таких сезонных продажах точно увеличится".

В международной стаффинговой группе ANCOR Ukraine подтверждают: спрос на менеджеров по продажам и в целом число предложений в розничной торговле растет. В том числе предложений, связанных с работой в интернете.

"Наблюдается рост cфер розничной торговли и товаров народного потребления, что отражается и на наймовой активности. Для данных сфер актуально увеличение количества позиций направления диджитал: маркетологов, специалистов в области РРС/SMM/контент/SEO, экспертов в электронной коммерции и т. д. Все без исключения сегменты рынка демонстрируют увеличение спроса на менеджеров по продажам, а также менеджеров по развитию бизнеса", – рассказывает Жанна Селищева, старший консультант по рекрутменту группы ANCOR Ukraine.

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