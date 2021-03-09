Не хотят переезжать, но согласны на вахтовый метод: какую работу ищут украинцы

Люди рабочих профессий ориентируются в основном на зарплату

Спрос на рабочие профессии в Украине не исчез. При этом в 2020 году некоторые промышленные компании были вынуждены сократить штат. Что же мешает работодателям найти сотрудников рабочих профессий, а соискателям – устроиться на подходящую работу?

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Об этом сайт "Сегодня" узнал из специального исследования ANCOR Ukraine, проведенного в феврале.

Результаты показали, что 60% рабочих не готовы ехать на работу в другой регион страны или за границу.

Однако в то же время 90% опрошенных согласились бы на работу по контракту или вахтовым методом, если бы им предложили устраивающую их достойную зарплату.

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Для 24% респондентов приемлемой зарплатой, при которой они бы согласились переехать в другой регион, стали 15-20 тыс. грн, еще для 21% – 25-30 тыс. грн, и для 14% – 30-35 тыс. грн. Назывались и более высокие цифры. На зарплаты меньше 15 тыс. грн согласились бы только 9% опрошенных.

Кроме того, более половины респондентов (56%) сказали, что для них важно, чтобы предлагаемая работа была официальной.

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Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале Весенний рынок труда: в каких сферах сейчас легче всего устроиться на работу и сколько платят.

Кстати, из-за карантина и коронавируса под угрозой исчезновения оказались целые отрасли. Мы уже разбирались, какие профессии переживут коронакризис в Украине, а кому придется искать новую работу.

А о том, как украинцы относятся к удаленной работе, смотрите в сюжете:

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