Весенний рынок труда: в каких сферах сейчас легче всего устроиться на работу и сколько платят

Количество официально работающих украинцев продолжает сокращаться. По данным Укрстата, среднеучетная численность штатных работников в январе уменьшилась на 2,5% по сравнению с декабрем – до 7,07 млн человек. В декабре насчитывалось 7,26 млн наемных работников, а год назад, в январе 2020-го, почти 7,5 млн.
Больше всего сократилось число работников в сфере творчества, искусства и развлечений – на 17,4%, по сравнению с декабрем. Также заметно сократилось число работников сферы образования (-15,6%), искусства, спорта, развлечений и отдыха (-15%), работников библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры (-11,5%).
В то же время есть отрасли, где количество работников растет. Например, в сфере административного и вспомогательного обслуживания количество сотрудников в январе 2021-го увеличилось на 13,1%, в строительстве – на 5,8%, в торговле – на 2,7%.
Данные за февраль Укрстат пока не опубликовал. Но весной, как правило, появляются новые тенденции на рынке труда. Например, растет число работников в сельском хозяйстве, оживает строительство.
Какие профессии будут наиболее востребованы в Украине этой весной? На какие зарплаты могут рассчитывать соискатели? Сайт "Сегодня" поинтересовался ситуацией на рынке.
Продавцы – вне конкуренции
Украинскому рынку стабильно нужны специалисты по продажам. Об этом говорят данные международного сайта по поиску работы Jooble. Аналитики сайта проанализировали все вакансии за первых два месяца нового года и пришли к выводу, что украинский рынок труда стабильно нуждается в представителях торговых профессий – независимо от того, усиливаются карантинные ограничения или ослабляются. Наибольшим спросом в январе и феврале пользовались продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Например, на Jooble сейчас размещено более 8000 предложений для менеджеров по продажам и более 3800 предложений – для продавцов-консультантов. Наибольшее количество вакансий собрано в городах-миллионниках и областных центрах.
В зависимости от региона и направления деятельности продавцам-консультантам сейчас предлагают зарплату от 5000 до 25 000 грн в месяц. Менеджерам по продажам – от 6000 до 75 000 грн.
Елена Кирильевнина, руководитель по работе с партнерами Jooble, считает, что в ближайшем времени существенно вырастет и количество вакансий для продавцов на рынки.
"Как показывает практика, продавцы на рынки нужны круглый год, но с потеплением – особенно. Ведь совсем скоро поспеют фрукты и овощи, и количество желающих подзаработать на таких сезонных продажах точно увеличится", – говорит она.
В международной стаффинговой группе ANCOR Ukraine подтверждают: спрос на менеджеров по продажам и в целом число предложений в розничной торговли растет. В том числе предложений, связанных с работой в интернете.
"Наблюдается рост cфер розничной торговли и товаров народного потребления, что отражается и на наймовой активности. Для данных сфер актуально увеличение количества позиций направления диджитал: маркетологов, специалистов в области ppc/smm/контент/SEO, экспертов в электронной коммерции и т. д. Все без исключения сегменты рынка демонстрируют увеличение спроса на менеджеров по продажам, а также менеджеров по развитию бизнеса", – рассказывает Жанна Селищева, старший консультант по рекрутменту группы ANCOR Ukraine.
Стало больше вакансий для медиков
Несмотря на пандемию и потребность в медицинских кадрах, за прошлый год число работников медицинской сферы сократилось. Так, в первой половине 2020-го среднеучетная численность работников сферы здравоохранения уменьшилась почти на 41 тыс. человек – с 777,6 тыс. сотрудников в январе до 736,8 тыс. в июне.
Во второй половине года темпы сокращения численности персонала ощутимо замедлились: с июля по декабрь число медиков сократилось меньше чем на 2 тысячи человек.
В частности, по данным Кабмина, за минувший год уволилось 5000 врачей тех профилей, которые помогают в лечении COVID-19. А пополнился этот сегмент только тысячей медиков. Таким образом, на сегодня дефицит кадров составляет порядка 4000 человек.
С 2021 года наметилась тенденция к расширению штата медперсонала. Только за январь в этой сфере стало почти на 3000 работников больше. И, по наблюдению экспертов, сейчас прибавилось вакансий для медиков.
"Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определенную активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат. Рекрутмент в других компаниях больше связан с декретом сотрудников или переходом сотрудников в другие компании", – рассказывает Жанна Селищева.
Рабочие профессии: люди ищут работу в своем регионе
Эксперты по HR утверждают, что спрос на рабочие профессии в Украине не исчез. Хотя в 2020 году некоторые промышленные компании были вынуждены сократить штат.
Что же мешает работодателям найти сотрудников рабочих профессий, а соискателям – устроиться на подходящую работу? Это выясняла компания ANCOR Ukraine в ходе специального исследования, проведенного в феврале.
Результаты исследования показали, что 60% рабочих не готовы ехать на работу в другой регион страны или за границу. Однако в то же время 90% опрошенных согласились бы на работу по контракту или вахтовым методом, если бы им предложили устраивающую их достойную зарплату.
Для 24% респондентов приемлемой зарплатой, при которой они бы согласились переехать в другой регион, стали 15-20 тыс. грн, еще для 21% – 25-30 тыс. грн, и для 14% – 30-35 тыс. грн. Назывались и более высокие цифры. На зарплаты меньше 15 тыс. грн согласились бы только 9% опрошенных.
Кроме того, более половины респондентов (56%) сказали, что для них важно, чтобы предлагаемая работа была официальной.
Как украинцы относятся к удаленной работе, смотрите в сюжете:
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