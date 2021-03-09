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В Україні зростає попит на спеців з продажу: скільки можна заробити

9 березня, 14:31

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

Найбільше число вакансій зібрано в містах-мільйонниках і обласних центрах

Незалежно від того, посилюють карантинні обмеження чи послаблюють, український ринок праці стабільно потребує фахівців з продажу. Про це йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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Аналітики міжнародного сайту з пошуку роботи Jooble проаналізували всі вакансії за перші два місяці 2021 року і дійшли висновку, що в Україні потрібні представники торгових професій. Найбільший попит у січні та лютому виник на продавців-консультантів і менеджерів з продажу. Наприклад, на Jooble нині розміщено понад 8000 пропозицій для менеджерів з продажу та понад 3800 – для продавців-консультантів. Найбільша кількість вакансій зібрана в містах-мільйонниках і обласних центрах.

Залежно від регіону та напрямів діяльності продавцям-консультантам тепер пропонують зарплату від п'яти до 25 тисяч грн на місяць. Менеджерам з продажу – від шести до 75 тисяч грн.

Керівниця роботи з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна вважає, що найближчим часом суттєво зросте і кількість вакансій для продавців на ринки.

"Як показує практика, продавці на ринки потрібні цілий рік, але з потеплінням – особливо. Адже зовсім скоро поспіють фрукти й овочі, і кількість охочих заробити на такому сезонному продажі точно збільшиться".

У міжнародній стафінговій групі ANCOR Ukraine підтверджують: попит на менеджерів з продажу та загалом кількість пропозицій у роздрібній торгівлі зростає. Серед них і пропозицій, пов'язаних з роботою в інтернеті.

"Спостерігається зростання cфери роздрібної торгівлі та товарів народного споживання, що позначається і на наймовій активності. Для цих сфер актуальним є збільшення кількості позицій напряму диджитал: маркетологів, фахівців у галузі РРС/SMM/контент/SEO, експертів в електронній комерції тощо. Всі без винятку сегменти ринку демонструють збільшення попиту на менеджерів з продажу, а також менеджерів з розвитку бізнесу", – розповідає Жанна Селіщева, старша консультантка з рекрутменту групи ANCOR Ukraine.

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що українці не хочуть переїжджати заради роботи, але згодні на вахтовий метод.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: Весняний ринок праці: в яких сферах тепер найлегше влаштуватися на роботу і скільки платять

Як українці ставляться до віддаленої роботи, дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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робота вакансії ринки працевлаштування професії продажі ринок праці

Джерело: Сьогодні

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