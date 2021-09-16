В Украине появился новый профессиональный праздник

В Украине ввели новый праздник – День работников финансовой сферы. Отмечать его будут ежегодно 24 июля.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Кабинет министров одобрил проект указа президента об установлении в Украине профессионального праздника – Дня работника финансовой сферы.
"В этот день Православная церковь отмечает память святой равноапостольной Ольги. Княгиня особенно почитаемая как первая женщина – обладательница государства, первой упорядочила сбор дани (обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или другого общественного объединения)", – сообщает Минфин.
Праздник установлен для чествования труда, вклада в развитие финансовой сферы и повышению престижности труда финансиста.
Рада переименовала День защитника Украины
Праздник касался только мужчин и был установлен для чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины.
Но на сегодняшний день в ВСУ служат 27 074 женщины-военнослужащие.
Из них:
- 949 женщин – старшие офицеры.
- Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлено 9916 женщинам.
- 166 в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.
В связи с этим праздник День защитника Украины переименован в День защитников и защитниц Украины и отмечается он 14 октября.
Ранее мы сообщали, что каждый третий работник старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за возраста.
Также, почти каждый второй украинец, работающий сейчас в Польше, впервые приехал на заработки в эту страну в период пандемии.