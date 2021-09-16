В Україні з'явилося нове професійне свято

В Україні тепер можна святкувати День працівників фінансової сфери. Відзначати його будуть щорічно 24 липня.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента про встановлення в Україні професійного свята – Дня працівника фінансової сфери.
"У цей день Православна церква відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ольги. Княгиня особливо шанована як перша жінка – володарка держави, першою впорядкувала збір данини (обов'язковий податок натурою або грошима на користь правителя, держави, церкви (десятина) або іншого громадського об'єднання)" , – повідомляє Мінфін.
Свято встановлене для вшанування праці, внеску в розвиток фінансової сфери і підвищення престижності праці фінансиста.
Рада перейменувала День захисника України
Свято стосувалося тільки чоловіків і було встановлене для вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України.
Але на сьогоднішній день в ЗСУ служать 27 074 жінки-військовослужбовці.
З них:
- 949 жінок – старші офіцери.
- Статус учасника бойових дій за участь в АТО / ООС надано 9916 жінкам.
- 166 в період з 2014 року відзначені державними нагородами України.
У зв'язку з цим свято День захисника України перейменовано в День захисників і захисниць України і відзначається воно 14 жовтня.
Раніше ми повідомляли, що кожен третій працівник старше 40 років при пошуку роботи стикався з проблемами через вік.
Також, майже кожен другий українець, який працює зараз в Польщі, вперше приїхав на заробітки в цю країну в період пандемії.