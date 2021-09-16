В цей же день Православна церква відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ольги

В Україні з'явилося нове професійне свято / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні тепер можна святкувати День працівників фінансової сфери. Відзначати його будуть щорічно 24 липня.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

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Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента про встановлення в Україні професійного свята – Дня працівника фінансової сфери.

"У цей день Православна церква відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ольги. Княгиня особливо шанована як перша жінка – володарка держави, першою впорядкувала збір данини (обов'язковий податок натурою або грошима на користь правителя, держави, церкви (десятина) або іншого громадського об'єднання)" , – повідомляє Мінфін.

Свято встановлене для вшанування праці, внеску в розвиток фінансової сфери і підвищення престижності праці фінансиста.

Рада перейменувала День захисника України

Свято стосувалося тільки чоловіків і було встановлене для вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України.

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Але на сьогоднішній день в ЗСУ служать 27 074 жінки-військовослужбовці.

З них:

949 жінок – старші офіцери.

Статус учасника бойових дій за участь в АТО / ООС надано 9916 жінкам.

166 в період з 2014 року відзначені державними нагородами України.

У зв'язку з цим свято День захисника України перейменовано в День захисників і захисниць України і відзначається воно 14 жовтня.

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Раніше ми повідомляли, що кожен третій працівник старше 40 років при пошуку роботи стикався з проблемами через вік.

Також, майже кожен другий українець, який працює зараз в Польщі, вперше приїхав на заробітки в цю країну в період пандемії.