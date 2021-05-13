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В Украине подорожали пиво, водка и сигареты – Госстат

13 мая, 18:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

С апреля 2020 пачка отечественного курева выросла в цене на 20 процентов

/ Фото: freepik.com

С апреля 2020 года по апрель 2021-го в Украине подорожали пиво, водка, столовые вина и сигареты отечественного производства.

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Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Украинское пиво с апреля 2020 года по апрель-2021 выросло в цене в среднем на 5,2% (до 18,35 грн за 0,5 л); водка – на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л); столовые вина – на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л).

Отечественные сигареты с фильтром в апреле-2021 в среднем продавали по 46,22 грн за пачку (20 шт.), что на 20,1% дороже, чем годом ранее, без фильтра – по 41,58 грн за пачку (дороже на 19,3%).

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в апреле-2021 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,4% (с 8,5% в марте), а тем временем в месячном измерении цены выросли на 0,7%.

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Также напомним, что Министерство развития экономики обнародовало проект постановления, согласно которому вырастут минимальные цены на водку, коньяк и другие крепкие напитки. В список также вошли вермуты, ароматизированные вина и сидр. Цены на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки пока трогать не будут.

А тем временем правоохранители перехватили канал контрабанды сигарет с оккупированных территорий:

Видео: Сегодня

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