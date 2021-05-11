В Украине замедлился рост цен: что дешевело и дорожало больше всего

Потребительские цены за апрель выросли на 0,7 процента, а начнут замедляться осенью 2021, считает регулятор

/ Фото: Сергей Ус, Pixabay

В апреле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,4% (с 8,5% в марте), а тем временем в месячном измерении цены выросли на 0,7%.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка относительно апрельского уровня инфляции.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, потребительская инфляция оказалась ниже апрельского прогноза. Это связано с замедлением роста цен на сырые продукты.

Базовая инфляция ускорилась до 6,3% г/г (с 5,9% г/г в марте)

Из-за повышения мировых цен на продовольствие, прежде всего на подсолнечное масло, стремительно ускорилось удорожание обработанных продовольственных товаров (до 10,0% г/г). Увеличение стоимости сырья (муки, масла и сахара) вместе с ростом затрат на энергию способствовали повышению цен на майонез, маргарин, спред, хлеб и мучные изделия. Дорожало сливочное масло, сыр, кондитерские изделия и безалкогольные напитки.

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Темпы роста стоимости услуг также увеличились (до 7,8% г/г). Стремительнее дорожали услуги общепита, салонов красоты, ремонта, аренды жилья и медицинские услуги. Продолжила увеличиваться стоимость услуг такси, обслуживание автомобилей и водительских курсов за повышения спроса и подорожание топлива.

Зато темпы роста цен на непродовольственные товары снизились (до 1,0% г/г). Замедлилосьподорожание фармацевтической продукции, автомобилей и бытовой техники. Кроме того, ниже, чем в прошлом году, оставались цены на товары для личного ухода, игрушки, бытовые товары, компьютерная техника, одежда и обувь.

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Замедлился рост цен на сырые продукты (до 7,6% г/г)

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В частности, углубилось падение цен на овощи борщевого набора, в первую очередь картофель и лук, из-за сохранения значительных прошлогодних запасов. Дешевели цитрусовые и замедлился рост цен на молоко. Кроме того, на фоне высокой базы сравнения более низкими темпами дорожала гречка, а также снизились цены на яйца в годовом измерении.

В тренде Гречка больше не будет дорожать. На какой отметке замерла цена за килограмм

Зато из-за увеличения расходов и сокращения производства выросли цены на курятину. В дальнейшем также дорожали сахар и мука из-за высоких мировых цен и ухудшения урожая сахарной свеклы и пшеницы.

Темпы роста административно регулируемых цен увеличились (до 14,4% г/г)

Так, в дальнейшем дорожал газ, горячая вода и отопление. Из-за повышения затрат на топливо и оплату труда, а также усиления карантина увеличилась стоимость автомобильных и железнодорожных перевозок. В то же время благодаря расширению предложения медленнее дорожали табачные изделия.

Ускорение роста цен на топливо продолжился (до 24,3% г/г)

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Рост стоимости топлива поддерживало повышение мировых цен на нефть, а также сохранение высокого спроса со стороны населения.

НБУ ожидает сохранения значительного инфляционного давления в течение следующих месяцев, учитывая устойчивый потребительский спрос, а также высокие мировые цены, в тому числе на энергоносители и продовольствие.

Согласно прогнозу Национального банка, инфляция начнет замедляться осенью 2021 и вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. в первом полугодии 2022 года. Этому будут способствовать исчерпания эффекта низкой базы сравнения, поступление на рынки нового урожая, а также решения НБУ о повышении учетной ставки.

Напомним, в начале 2021-го НБУ пересмотрел годовой прогноз инфляции. Если раньше регулятор ожидал роста цен за год на 6,5%, то затем – на 7%.

Зато в начале апреля МВФ дал прогноз, что 2021-го уровень цен в Украине вырастет на 7,9%, 2022-го – 6,8%. В то же время Фонд прогнозировал рост ВВП Украины на 4% в 2021 году и 3,4% в 2022-м.